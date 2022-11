WHO: Do Tigraja sa zatiaľ nepodarilo dopraviť lieky ani potraviny

Ženeva/Mekele 10. novembra (TASR) - Do etiópskeho zväzového štátu Tigraj sa zatiaľ nepodarilo dopraviť žiadne lieky ani potraviny napriek tomu, že tamojšie bojujúce strany sa minulý týždeň dohodli na prímerí. Vo štvrtok to uviedla Svetová zdravotnícka organizácia (WHO). TASR správu prevzala zo stanice BBC.



Organizácia Spojených národov (OSN) obvinila Etiópiu, že používa hlad ako zbraň v konflikte s Tigrajom. Dodala, že blokáda humanitárnej pomoci ohrozuje životy až 90 percent tamojšieho obyvateľstva.



"Nič sa nehýbe. Očakával som, že do Tigraja začnú prúdiť dodávky potravín a liekov hneď po dohode o prímerí, to sa však nedeje," uviedol šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Dodal, že obyvatelia Tigraja zomierajú od hladu a na vyliečiteľné choroby.



Tedros, ktorý sám pochádza z Tigraja, tiež vyzval na obnovenie telekomunikačnej siete, bankových a ďalších služieb v regióne. Povedal, že za posledné dva roky tam bolo od okolia odstrihnutých šesť miliónov ľudí.



Etiópski predstavitelia však tvrdia, že šéf WHO sa snaží podkopať mierovú dohodu a vyhlasujú, že dodávky liekov a potravín do Tigraja fungujú.



Konflikt na severe Etiópie vypukol v novembri 2020, keď sa etiópsky premiér Abiy Ahmed vojenskou silou rozhodol zvrhnúť tigrajskú regionálnu vládu. V marci tohto roku bojujúce strany uzavreli prímerie, v auguste sa však boje opäť obnovili.