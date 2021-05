WHO dočasne vylúčila Mjanmarsko zo svojho výročného zhromaždenia

Ženeva 26. mája (TASR) - Členské krajiny Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) sa rozhodli dočasne vylúčiť Mjanmarsko zo svojho výročného Zasadnutia Svetového zdravotníckeho zhromaždenia (WHA) – orgánu WHO zloženého z ministrov zdravotníctva členských štátov. Dôvodom je dilema, koho by po tohtoročnom februárovom prevrate v Mjanmarsku mali uznať za legitímneho zástupcu tejto východoázijskej krajiny. Informovala o tom v stredu agentúra AFP.



O zastupovanie Mjanmarska na 74. Zasadnutí WHA požiadali tak zástupcovia zosadenej civilnej vlády, ako aj vojenská junta, ktorá sa pred takmer štyrmi mesiacmi chopila moci v tejto krajine.



Čakajúc, ako sa k tomuto problému postaví OSN ako celok, WHO odložila rozhodnutie o tom, kto by na zasadnutí WHA mal Mjanmarsko zastupovať. Nateraz to znamená, že "na 74. zasadnutí WHA nebude Mjanmarsko zastupovať nikto," vyplýva z návrhu, ktorý v stredu ráno bez hlasovania schválili členské štáty WHO.



Tohtoročné zasadnutie WHA, ktoré sa začalo v pondelok a potrvá do 1. júna, je vzhľadom na prebiehajúcu krízu spôsobenú pandémiou považované za jedno z najdôležitejších vôbec.



Od februárového puču, ktorý vojenská junta zdôvodnila potrebou ochrany demokracie po údajných volebných podvodoch, zabili v Mjanmarsku policajti a vojaci pri každodenných tvrdých zásahoch voči demonštrantom podľa viacerých skupín aktivistov a pozorovateľov viac než 800 ľudí.