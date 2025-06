WHO dodala do Pásma Gazy prvú lekársku pomoc od 2. marca

Ženeva 26. júna (TASR) - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) doručila do vojnou zničeného palestínskeho Pásma Gazy prvú zásielku liekov od 2. marca. Vo štvrtok to oznámil generálny riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Doplnil súčasne, že deväť nákladných áut, ktoré dorazili do palestínskej enklávy, je „len kvapkou v mori“. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Izrael od 2. marca blokoval prísun humanitárnej pomoci na palestínske územie. Po takmer troch mesiacoch a po medzinárodnom tlaku povolil aspoň obmedzený prísun pomoci. Podľa AFP však Izrael dosiaľ povolil dodávky niektorých potravín, ale žiadnych iných komodít.



Ghebreyesus v statuse zverejnenom na sieti X napísal, že stredajšiu zásielku zdravotníckych zásob, plazmy a krvi v najbližších dňoch distribuujú do nemocníc na palestínskom území.



Cez hraničný priechod Kerem Šalom s Izraelom bolo podľa šéfa WHO vpustených deväť nákladných vozidiel so základným zdravotníckym materiálom, 2000 jednotkami krvi a 1500 jednotkami plazmy, „a to bez akéhokoľvek rabovania, aj napriek vysokej miere rizika na trase.“



Krv a plazma boli dodané do chladiarenského zariadenia Násirovho zdravotníckeho komplexu na ďalšiu distribúciu do nemocníc, ktoré majú ich kritický nedostatok, pričom práve v čase rastúceho prílevu zranení, z ktorých mnohé súvisia s incidentmi na miestach distribúcie potravín, uviedol šéf WHO.



WHO minulý týždeň uviedla, že z 36 gazských nemocníc je len 17 čiastočne funkčných, pričom zvyšné nie sú vôbec schopné prevádzky.



Štyri kamióny WHO sú podľa šéfa agentúry na priechode Kerem Šalom a ďalšie sú na ceste do Pásma Gazy. „Avšak tieto zdravotnícke zásoby sú len kvapkou v mori. Na záchranu životov je nevyhnutná rozsiahla pomoc,“ povedal. „WHO vyzýva na okamžité, nerušené a trvalé dodávky zdravotnej pomoci do Gazy všetkými možnými cestami,“ dodal.



Distribúciu pomoci v palestínskej enkláve v súčasnosti zabezpečuje Izraelom a Spojenými štátmi podporovaná Humanitárna nadácia Gazy (GHF). Jej systém distribúcie pomoci je však sprevádzaný chaosom a takmer každý deň dochádza k prípadom, že izraelské jednotky použijú proti civilistom strelné zbrane.



OSN a ďalšie veľké humanitárne skupiny odmietli spolupracovať s GHF pre obavy, že táto organizácia bola koncipovaná tak, aby vyhovovala izraelským vojenským cieľom, píše AFP.



Izrael pokračuje v útokoch v Pásme Gazy v rámci svojej vojenskej operácie, ktorej deklarovaným cieľom je poraziť palestínske militantné hnutie Hamas.