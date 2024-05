WHO: Dohodu o riešení pandémií sa nepodarilo dosiahnuť

Ženeva 11. mája (TASR) - Krajiny, ktoré sa snažia uzavrieť prelomovú globálnu dohodu o riešení budúcich pandémií, sa rozhodli pokračovať v rokovaniach ďalšie dva týždne po tom, ako v piatok vypršal konečný termín. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AFP.



Dovedna 194 členských štátov Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) poznačených ničivou epidémiou ochorenia COVID-19, ktorá zabila milióny ľudí, zničila ekonomiky a ochromila zdravotnícke systémy, sa už dva roky snaží prijať záväzné opatrenia týkajúce sa prevencie, pripravenosti a reakcie na pandémiu.



Cieľom tohto procesu je dosiahnuť dohodu do výročného zhromaždenia WHO, ktoré sa začne 27. mája.



Na záverečnom rokovaní v marci sa však ani zďaleka nedosiahol konsenzus, a tak sa uskutočnili ďalšie dvojtýždňové rokovania. Napriek pokroku na viacerých frontoch sa rokovania v piatok skončili bez uzavretia dohody. Rozhovory budú s prestávkami pokračovať v osobných a online stretnutiach až do Svetového zdravotníckeho zhromaždenia (WHA).



"Počas viac ako dvoch rokov intenzívnych rokovaní preukázali členské štáty WHO neochvejné odhodlanie vytvoriť generačnú dohodu, ktorá ochráni svet pred opakovaním hrôz spôsobených covidovou pandémiou. Vítam odhodlanie všetkých krajín pokračovať v práci a plniť poslanie, ktoré si predsavzali," uviedol vo vyhlásení šéf WHO Tedros Ghebreyesus.



Napriek tomu, že sa prejavilo želanie prijať záväzky, ktoré by zabránili ďalšej katastrofe, medzi jednotlivými blokmi krajín sa objavili veľké rozdiely v tom, ako ich dosiahnuť. Rozhovory sa konali za zatvorenými dverami v sídle WHO v Ženeve.



Hlavné spory sa týkajú prístupu a rovnosti - prístupu k patogénom zisteným v jednotlivých krajinách a k produktom na boj proti pandémii, ako sú vakcíny vyrobené na základe týchto poznatkov, a spravodlivá distribúcia protipandemických testov, liečby a očkovacích látok spolu s prostriedkami na ich výrobu.



Každý z 37 článkov návrhu dohody bol prerokovaný individuálne, pričom vyjednávači jednotlivých krajín sa rozdelili do pracovných skupín, aby sa pokúsili dosiahnuť konsenzus. Hoci sa dosiahla všeobecná dohoda o niektorých článkoch - bez formálneho podpísania -, hlavné aspekty zostávajú na mŕtvom bode.