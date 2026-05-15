WHO: Dopad vojny na duševné zdravie pocítia ešte generácie Ukrajincov
Autor TASR
Ženeva 15. mája (TASR) - Viac ako štyri roky po začiatku celoplošnej invázie Ruska na Ukrajinu sú jej dopady na duševné zdravie Ukrajincov zreteľné a zhoršujú sa. V piatok na to upozornila Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), podľa ktorej psychické dôsledky vojny pocítia ešte generácie Ukrajincov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Už mesiac po vypuknutí ruskej invázie odborníci odhadli, že na krajine bude potrebovať psychologickú pomoc 10 miliónov ľudí, uviedol zástupca WHO pre Ukrajinu Jarno Habicht.
„Tieto potreby sa zvyšujú,“ povedal novinárom v piatok v Ženeve a poukázal na najnovšie údaje WHO, podľa ktorých na Ukrajine 71 percent ľudí trpí záchvatmi úzkosti, stresu a nespavosťou. „Keď sa teda pozrieme na duševné zdravie, vidíme dopady už teraz a vieme, že budú mať vplyv aj na budúce generácie. Z môjho osobného pohľadu budeme mať čo robiť až do konca storočia,“ varoval.
Habicht upozornil, že nahromadený stres má negatívny vplyv aj na zdravie. Dve tretiny obyvateľov Ukrajiny uvádzajú, že sa ich zdravotný stav od začiatku vojny zhoršil. Zaznamenal sa tiež nárast chronických ochorení, hospitalizácie v dôsledku cievnej mozgovej príhody sa zvýšili o 11 percent a v dôsledku infarktu myokardu o sedem percent.
Zdravotnícke zariadenia, vozidlá a personál sú podľa neho naďalej terčom ruských útokov. Od začiatku vojny zaznamenali 3000 takýchto prípadov a vyžiadali si 239 mŕtvych a 991 zranených, pričom každý piaty útok zasiahol sanitku alebo iné vozidlo prevážajúce pacientov. „Zdravotnícki pracovníci sú vystavení neustálemu riziku,“ skonštatoval Habicht.
