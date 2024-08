WHO doručila Libanonu zdravotnícky materiál, dovolenkári odchádzajú

Bejrút 5. augusta (TASR) - Libanon v pondelok dostal núdzový zdravotnícky materiál pre prípad, že by v krajine vypukol konflikt v plnom rozsahu. Letisko hlavného mesta Bejrút je zároveň zaplnené ľuďmi, ktorí sa snažia opustiť krajinu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Napätie v regióne sa v uplynulom týždni prudko zvýšilo po smrti šéfa palestínskej militantnej skupiny Hamas a veliteľa libanonského hnutia Hizballáh. Libanonské hnutie a Irán prisľúbili odvetné kroky proti Izraelu, čo vyvoláva obavy z rozsiahlej regionálnej vojny.



Nemocnice na juhu Libanonu, kde dochádza k väčšine ozbrojených stretov, sú na hranici svojich možností po dlhoročnom hospodárskom úpadku. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) preto dodala libanonskému ministerstvu zdravotníctva 32 ton zdravotníckeho materiálu vrátane 1000 traumatologických súprav určených na vojnové zranenia.



"Cieľom je dostať tieto zásoby a lieky do rôznych nemocníc a zdravotníckych centier Libanonu, najmä do miest, ktoré sú najviac vystavené (bojom), aby sme dokázali zvládnuť akúkoľvek krízu," uviedol minister zdravotníctva Libanonu.



Západné krajiny vrátane Francúzska, Veľkej Británie, Spojených štátov, Talianska, Turecka, no aj ďalšie vyzvali svojich občanov, aby opustili Libanon, kým sú k dispozícii komerčné lety. Aj OSN požiadala rodiny svojich zamestnancov, aby opustili Libanon. Švédske veľvyslanectvo dočasne premiestnilo svojich zamestnancov na Cyprus. Viacerí libanonskí občania k situácii ale pristupujú skôr pokojne a odchod z krajiny neplánujú.