WHO: Dostupné údaje nenaznačujú zrážanie krvi po vakcíne AstraZeneca

Na základe dôkladného vedeckého preskúmania dostupných informácií výbor dospel k nasledujúcim záverom a odporúčaniam:



= AstraZeneca má naďalej pozitívny profil prínosov a rizík s obrovským potenciálom predchádzať infekciám a znižovať počet úmrtí na celom svete.



= Dostupné údaje nenaznačujú celkové zvýšenie zrážania krvi, ako je hlboká žilová trombóza alebo pľúcna embólia po podaní vakcíny. Hlásené počty tromboembolických príhod po očkovaní vakcínou sú v súlade s očakávaným počtom diagnóz týchto stavov. Obidva stavy sa vyskytujú prirodzene a nie sú nezvyčajné. Vyskytujú sa tiež v dôsledku COVID-19. Pozorovaná miera bola pre tieto udalosti nižšia, ako sa očakávalo.



= Aj keď po očkovaní vakcínou AstraZeneca boli v Európe hlásené aj veľmi zriedkavé a jedinečné tromboembolické príhody v kombinácii s trombocytopéniou, ako je napríklad trombóza mozgových žilových dutín (CVST), nie je isté, či boli vyvolané očkovaním. Výbor pre hodnotenie farmakovigilančných rizík Európskej agentúry pre lieky (EMA) preskúmal 18 prípadov CVST z celkového počtu viac ako 20 miliónov očkovaní vakcínou AstraZeneca v Európe. Kauzálny vzťah medzi týmito zriedkavými udalosťami nebol v súčasnosti stanovený.



= Zdravotníckym pracovníkom a očkovaným osobám by malo byť poskytnuté primerané školenie, aby rozpoznali príznaky všetkých závažných nežiaducich udalostí po očkovaní všetkými vakcínami proti COVID-19, aby ľudia mohli vyhľadávať a dostať rýchlu a príslušnú lekársku starostlivosť a ošetrenie.



= GACVS odporúča, aby krajiny naďalej monitorovali bezpečnosť všetkých vakcín a podporovali hlásenie podozrení na nežiaduce udalosti.



= GACVS taktiež súhlasí s plánmi Európskej agentúry pre lieky na ďalšie vyšetrovanie a monitorovanie týchto udalostí.

Ženeva 19. marca (TASR) - Dostupné údaje nenaznačujú celkové zvýšenie zrážania krvi, ako je hlboká žilová trombóza alebo pľúcna embólia, po podaní vakcíny od britsko-švédskej firmy AstraZeneca. Oznámila to v piatok na svojej webovej stránke Svetová zdravotnícka organizácia (WHO). Podľa nej výhody tejto vakcíny prevažujú nad rizikami.WHO v správe uvádza, že Globálny poradný výbor pre bezpečnosť vakcín (GACVS) sa virtuálne stretol 16. a 19. marca 2021, aby preskúmal dostupné informácie a údaje o tromboembolických príhodách (krvné zrazeniny) a trombocytopénii (znížený počet krvných doštičiek) po očkovaní vakcínou od AstraZenecy proti koronavírusovému ochoreniu COVID-19.Poradný výbor preskúmal údaje a správy o klinických skúškach založené na údajoch o bezpečnosti z Európy, Spojeného kráľovstva, Indie a Vigibase, globálnej databázy WHO o správach o bezpečnosti jednotlivých prípadov.