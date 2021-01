WHO: Druhá dávka vakcíny Pfizer môže byť podaná aj po 6. týždňoch

Ženeva 8. januára (TASR) - Odborníci Svetovej zdravotníckej organizácie v piatok vydali oficiálnu smernicu, podľa ktorej je možné predĺžiť časový interval medzi podaním prvej a druhej dávky vakcíny Pfizer/BioNTech až na šesť týždňov. Informovala o tom agentúra AP.



Strategická poradná skupina expertov WHO pre očkovanie (SAGE) naďalej odporúča osobu preočkovať 21 až 28 dní po podaní prvej dávky vakcíny.



Odborníci však dodávajú, že krajiny, ktoré sa nachádzajú v mimoriadnej situácii v súvislosti s obmedzeniami v dodávke vakcín a zlou epidemickou situáciou, môžu podanie druhej dávky posunúť o najviac šesť týždňov. Cieľom je zabezpečiť prístup k prvej dávke čo najvyššiemu počtu ľudí, uviedol ešte v utorok predseda SAGE Alejandro Cravioto.



"Súčasné odporúčanie WHO na základe dostupných údajov z klinických testov je, že časový interval medzi dávkami môže byť predĺžený na 42 dní (šesť týždňov), uvádza sa v smernici SAGE. Keď budú k dispozícii nové údaje, odborníci túto smernicu prehodnotia", dodáva SAGE.



WHO ďalej uvádza, že zatiaľ nie sú k depozícii žiadne údaje o možnom kombinovaní vakcíny Pfizer-BioNTech s očkovacou látkou od iných výrobcov. Orgán OSN zároveň pripomenul, že momentálne je nedostatok dôkazov o tom, či očkovanie znižuje riziko prenosu vírusu na ďalších ľudí.