WHO: Dvadsať z 36 nemocníc v Pásme Gazy už nefunguje

Ženeva 10. novembra (TASR) - Dvadsať z 36 nemocníc v palestínskom Pásme Gazy už nefunguje, oznámila v piatok Svetová zdravotnícka organizácia (WHO). Dôvodom je intenzívne bombardovanie, zničenie a nedostatok zdravotníckych potrieb. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry DPA.



Doteraz fungujúce nemocnice pracujú len v núdzovom režime. Chýba im dostatok dezinfekcie, anestetík a tiež elektrina. V niektorých je tiež dvakrát toľko pacientov, ako lôžok, uviedla hovorkyňa WHO Margaret Harrisová.



WHO dostala v piatok správy o intenzívnych bojoch pri nemocnici Šifá priamo v Gaze, ale nemá informácie o rozsahu škôd, dodala Harrisová.



Nemocnica Šifá má ako jediná pediatrické oddelenie, na ktorom sú pacienti na jednotke intenzívnej starostlivosti (JIS) alebo ktorí potrebujú dialýzu. Akékoľvek prerušenie činnosti ohrozuje život detí, dodala hovorkyňa agentúry patriacej pod OSN.



Správy o bojoch v blízkosti nemocníc zverejnili palestínske médiá a militantné hnutie Hamas, ktoré Pásmo Gazy ovláda.



Podľa riaditeľa nemocnice Šifá Muhammada abú Sálmíju "Izrael dnes cieli na nemocnicu Šifá už štvrtýkrát. Cieľom bombardovania sa stala budova kliniky pre ambulantných pacientov, kde prijímame naliehavé prípady a prepúšťame ľudí". Riaditeľ uviedol, že zabitých a zranených boli obrovské počty ľudí. Izraelská armáda tieto správy preveruje.



Izraelská armáda vo štvrtok informovala o útoku na vojenskú infraštruktúru Hamasu blízko nemocnice Šifá. Vojaci tam bojovali s desiatkam teroristov a zničili tunely a podniky na výrobu rakiet, dodala armáda.



Izraelské ozbrojené sily označili túto oblasť za jadro špionážnych a bojových akcií Hamasu.