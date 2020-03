WHO: Epicentrom globálnej pandémie koronavírusu je teraz Európa

Ženeva 13. marca (TASR) - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v piatok upozornila, že Európa je v súčasnosti epicentrom globálnej pandémie koronavírusu SARS-CoV-2, ktorý spôsobuje chorobu COVID-19.



"Európa sa stala epicentrom pandémie," uviedol šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, pričom podľa agentúry AFP viac ako 5000 úmrtí na celom svete v dôsledku koronavírusu označil za "tragický medzník".



Podľa agentúry AP Ghebreyesus povedal, že "každý deň je hlásených viac prípadov, než bolo hlásených v Číne na vrchole tamojšej epidémie".



Poznamenal, že Európa má v súčasnosti "hlásených viac prípadov nákazy a úmrtí než zvyšok sveta dokopy okrem Číny".



Celosvetovo bolo infikovaných viac ako 135.000 ľudí, najviac v Číne, kde zomrelo vyše 3000 pacientov a 62.000 sa uzdravilo, dodala AP.



Podľa WHO nie je v súčasnosti možné predpovedať, kedy pandémia dosiahne svoj vrchol.