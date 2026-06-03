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WHO: Epidémia eboly mala náskok, ktorý však doháňame
Epidémiu vyhlásili 15. mája na severovýchode Konžskej demokratickej republiky (KDR), no vírus sa podľa predpokladov šíril bez odhalenia už určitý čas predtým.
Autor TASR
Ženeva 3. júna (TASR) - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v stredu uviedla, že epidémia eboly so 61 potvrdenými obeťami v strednej Afrike mala „veľký náskok“ pred reakciou zdravotných úradov. Plošné cestovné obmedzenia podľa nej brzdia opatrenia, informuje TASR podľa agentúry AFP.
Epidémiu vyhlásili 15. mája na severovýchode Konžskej demokratickej republiky (KDR), no vírus sa podľa predpokladov šíril bez odhalenia už určitý čas predtým.
„Táto epidémia mala veľký náskok a my stále zaostávame,“ povedal generálny riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus novinárom v ženevskom sídle organizácie. Vyjadril však nádej, že "to doháňame".
V KDR dosiaľ potvrdili 344 prípadov nákazy ebolou vrátane 60 úmrtí. WHO tiež eviduje viac ako 100 prípadov podozrenia na nákazu. V susednej Ugande hlásili 15 infikovaných vrátane jednej obete.
Rozľahlá KDR je jednou z najchudobnejších krajín sveta a jej nepokojný východ desaťročia sužujú násilné konflikty. Prvý prípad nákazy ebolou tento rok diagnostikovali 24. apríla v Bunii, hlavnom meste provincie Ituri. Epicentrum výskytu je však v 90 kilometrov vzdialenom meste Mongbwalu, čo naznačuje, že vírus sa začal šíriť odtiaľ, napísala AFP. Zdravotnícke úrady sa snažia zistiť, ako a kedy sa šírenie začalo.
Tedros, ktorý sa vrátil z cesty do epicentra epidémie v KDR, poukázal na mnohé možné scenáre. „Mohlo to byť v januári, mohlo to byť vo februári, marci, apríli,“ povedal. Zdôraznil však, že momentálne je potrebné sústrediť sa na reakciu, pretože „vírus je pred nami... a musíme konať rýchlejšie“.
Pre aktuálne sa šíriaci zriedkavý variant eboly Bundibugyo nie je schválená vakcína ani špecifická liečba. Úsilie zastaviť epidémiu je preto zamerané najmä na preventívne opatrenia a skorú diagnostiku a liečbu.
Ebola sa prenáša blízkym kontaktom a telesnými tekutinami a za posledných 50 rokov si v Afrike vyžiadala viac ako 15.000 životov. Väčšinu veľkých epidémií v minulosti zapríčinil variant vírusu eboly Zaire, jediný, pre ktorý je k dispozícii vakcína. Pri najhoršej z doterajších 16 epidémií v KDR zomrelo v rokoch 2018-20 takmer 2300 z 3500 infikovaných.
WHO uvádza, že riziko eboly je v súčasnosti "veľmi vysoké" na národnej úrovni, "vysoké" na regionálnej úrovni a "nízke" na celosvetovej úrovni.
Tedros v stredu zdôraznil, že hoci WHO odporúča výstupné kontroly pri odchode zo zasiahnutých krajín, širšie reštrikcie narúšajú zásobovanie a brzdia reakciu. Vyzval preto štáty, ktoré zaviedli plošné obmedzenia, aby ich zrušili.
Epidémiu vyhlásili 15. mája na severovýchode Konžskej demokratickej republiky (KDR), no vírus sa podľa predpokladov šíril bez odhalenia už určitý čas predtým.
„Táto epidémia mala veľký náskok a my stále zaostávame,“ povedal generálny riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus novinárom v ženevskom sídle organizácie. Vyjadril však nádej, že "to doháňame".
V KDR dosiaľ potvrdili 344 prípadov nákazy ebolou vrátane 60 úmrtí. WHO tiež eviduje viac ako 100 prípadov podozrenia na nákazu. V susednej Ugande hlásili 15 infikovaných vrátane jednej obete.
Rozľahlá KDR je jednou z najchudobnejších krajín sveta a jej nepokojný východ desaťročia sužujú násilné konflikty. Prvý prípad nákazy ebolou tento rok diagnostikovali 24. apríla v Bunii, hlavnom meste provincie Ituri. Epicentrum výskytu je však v 90 kilometrov vzdialenom meste Mongbwalu, čo naznačuje, že vírus sa začal šíriť odtiaľ, napísala AFP. Zdravotnícke úrady sa snažia zistiť, ako a kedy sa šírenie začalo.
Tedros, ktorý sa vrátil z cesty do epicentra epidémie v KDR, poukázal na mnohé možné scenáre. „Mohlo to byť v januári, mohlo to byť vo februári, marci, apríli,“ povedal. Zdôraznil však, že momentálne je potrebné sústrediť sa na reakciu, pretože „vírus je pred nami... a musíme konať rýchlejšie“.
Pre aktuálne sa šíriaci zriedkavý variant eboly Bundibugyo nie je schválená vakcína ani špecifická liečba. Úsilie zastaviť epidémiu je preto zamerané najmä na preventívne opatrenia a skorú diagnostiku a liečbu.
Ebola sa prenáša blízkym kontaktom a telesnými tekutinami a za posledných 50 rokov si v Afrike vyžiadala viac ako 15.000 životov. Väčšinu veľkých epidémií v minulosti zapríčinil variant vírusu eboly Zaire, jediný, pre ktorý je k dispozícii vakcína. Pri najhoršej z doterajších 16 epidémií v KDR zomrelo v rokoch 2018-20 takmer 2300 z 3500 infikovaných.
WHO uvádza, že riziko eboly je v súčasnosti "veľmi vysoké" na národnej úrovni, "vysoké" na regionálnej úrovni a "nízke" na celosvetovej úrovni.
Tedros v stredu zdôraznil, že hoci WHO odporúča výstupné kontroly pri odchode zo zasiahnutých krajín, širšie reštrikcie narúšajú zásobovanie a brzdia reakciu. Vyzval preto štáty, ktoré zaviedli plošné obmedzenia, aby ich zrušili.