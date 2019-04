WHO: Epidémia eboly v KDR nepredstavuje celosvetové riziko

Ebola patrí k najnebezpečnejším infekčným ochoreniam na svete. Spôsobuje hnačky a horúčky spojené s krvácaním do tráviaceho traktu.

Ženeva 13. apríla (TASR) - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) zhodnotila, že aktuálna epidémia eboly v Konžskej demokratickej republike (KDR) zatiaľ nepredstavuje "zdravotnú krízu" celosvetového rozmeru. S odvolaním sa na piatkové zasadnutie krízového tímu WHO o tom informovala spravodajská stanica BBC.



Vírus krvácavej horúčky si doposiaľ v Kongu vyžiadal minimálne 764 životov. Od začiatku epidémie minulý rok v auguste zaznamenali celkovo viac než 1200 prípadov.



Podľa odborníkov zatiaľ nič nenasvedčuje tomu, že by sa aktuálne šírenie eboly mohlo podariť rýchlo zastaviť. Prácu zdravotníkov a lekárov navyše komplikuje konflikt v krajine a útoky povstalcov.



Výbor odborníkov WHO v piatok varoval, že dostať vírus pod kontrolu "bude veľmi náročné". Vyhlásenie stavu núdze by situáciu v oblastiach šírenia eboly nezmenilo, zhodnotil predseda krízového výboru WHO profesor Robert Steffen. "Neznamená to, že sa môžeme oprieť a uvoľniť sa."



"Potrebujeme teraz finančné prostriedky, aby sa predišlo ohrozeniu verejného zdravia v medzinárodnom kontexte," pokračoval Steffen s tým, že WHO získalo na boj s ebolou iba polovicu z potrebných finančných zdrojov.



WHO zhodnotila, že riziko šírenia vírusu do susedných krajín je "veľmi vysoké" i keď riziko rozšírenia vírusu po celom svete je "nízke".



KDR na svojom území eviduje desiatu epidémiu eboly za uplynulých 40 rokov. Aktuálne ide o druhú najhoršiu epidémiu od roku 2014, keď jej v trojici západoafrických štátov podľahlo viac ako 11.000 ľudí.



Boj s týmto vysoko nákazlivým ochorením komplikuje aj zlá bezpečnostná situácia na východe KDR, kde pôsobí množstvo povstaleckých skupín, ktoré tam bojujú o kontrolu nad bohatými náleziskami nerastných surovín. Úrady, ako aj humanitárne organizácie preto nemôžu v oblasti efektívne vykonávať svoju činnosť.



Ebola patrí k najnebezpečnejším infekčným ochoreniam na svete. Spôsobuje hnačky a horúčky spojené s krvácaním do tráviaceho traktu. V 50-90 percentách prípadov sa končí smrťou. Z človeka na človeka sa prenáša až vtedy, keď prepukne.