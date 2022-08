WHO: Epidémia opičích kiahní v Európe sa spomaľuje

Kodaň 30. augusta (TASR) - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v utorok vyhlásila, že je badať "povzbudivé" znaky, že epidémia opičích kiahní v Európe sa spomaľuje a smeruje "správnym smerom". WHO zároveň vyzvala jednotlivé krajiny, aby zdvojnásobili úsilie v boji proti šíreniu tejto infekčnej choroby. TASR správu prevzala z agentúr AFP a Reuters.



Šéf WHO pre Európu Hans Kluge novinárom povedal, že pozitívny vývoj, čo sa týka znižovania počtu prípadov opičích kiahní, je napriek nedostatočným dodávkam vakcín možné sledovať vo viacerých krajinách – vrátane Británie, Francúzska, Nemecka, Portugalska a Španielska či niektorých častí Spojených štátov.



"Veríme, že v (európskom) regióne dokážeme trvalý prenos opičích kiahní z človeka na človeka zastaviť," povedal Kluge. Dodal však, že je potrebné "urýchlene zintenzívniť naše úsilie", čo sa týka dodržiavania opatrení, monitoringu, cieleného očkovania, identifikácie kontaktov infikovaných osôb a komunikovania s homosexuálnou komunitou, nakoľko väčšina prípadov bola zaznamenaná u homosexuálnych mužov, najmä u tých, ktorí majú viacero partnerov.



V 43 krajinách európskeho regiónu organizácie WHO – ktorý zahŕňa 53 krajín vrátane Ruska a štátov strednej Ázie – bolo zaznamenaných vyše 22.000 prípadov opičích kiahní. Tento počet predstavuje viac než tretinu všetkých prípadov na svete. Od mája bolo v 90 krajinách, kde táto choroba nie je endemická, potvrdených vyše 47.600 prípadov.



WHO minulý týždeň ohlásila, že po štyroch týždňov nárastu počtu nových prípadov opičích kiahní vo svete došlo k ich poklesu o 21 percent. WHO vyhlásila šírenie opičích kiahní koncom júla za stav celosvetovej zdravotnej núdze.