Epidémia osýpok je v KDR momentálne smrteľnejšia než epidémia eboly

Kinshasa 8. januára (TASR) - Už viac ako 6000 obetí na životoch si v Konžskej demokratickej republike (KDR) vyžiadala epidémia osýpok. To je takmer trikrát viac mŕtvych, než je tomu v prípade značne medializovanej epidémie eboly, ktorá zasiahla východnú časť tejto subsaharskej krajiny. S odvolaním sa na utorkovú správu Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) o tom informovala agentúra AP.



"Zásadnou prekážkou v boji s epidémiou (osýpok) zostáva nedostatok finančných prostriedkov," zdôraznila WHO. Hoci bolo na boj s týmto vírusovým infekčným ochorením v KDR vyčlenených už 27,6 milióna dolárov, na špeciálny program vakcinácie detí vo veku 6-14 rokov v trvaní šiestich mesiacov bude podľa zdravotníckej organizácie potrebných 40 miliónov dolárov.



Napriek tomu, že vakcína proti osýpkam bola vyvinutá už pred niekoľkými desaťročiami, nakazilo sa týmto ochorením v KDR od začiatku roku 2019 podľa dostupných informácií už približne 310.000 ľudí.



Boj s osýpkami komplikuje v KDR ťažko dostupný terén, ktorý obmedzuje prístup zdravotníckych pracovníkov do odľahlých oblastí, ako aj prítomnosť ozbrojených povstaleckých skupín v mnohých regiónoch tohto rozľahlého afrického štátu.



Množstvo zdrojov bolo v KDR venovaných tiež boju s epidémiou eboly, ktorá súbežne prebieha na východe krajiny, pričom od roku 2018 na jej následky zahynulo už najmenej 2231 ľudí. Ide o najsmrteľnejšie vypuknutie eboly po epidémii na západe Afriky, ktorá si v rokoch 2014-16 vyžiadala vyše 11.300 obetí na životoch.