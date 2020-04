WHO: Ešte nenastal čas zmierňovať opatrenia proti koronavírusu

Kodaň 8. apríla (TASR) - Napriek "pozitívnym signálom" prichádzajúcim z niektorých krajín ešte nenastal čas na zmiernenie opatrení, ktorých cieľom je zabrániť šíreniu koronavírusu SARS-CoV-2. Povedal to v stredu podľa agentúry AFP európsky regionálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Hans Kluge.



"Teraz nie je čas zmierňovať opatrenia. Je čas opäť raz zdvojnásobiť a strojnásobiť naše spoločné úsilie", ktoré bude s podporou celej spoločnosti viesť k zdolaniu pandémie, povedal na tlačovej konferencii Kluge.



Pandémia nového koronavírusu, ktorý sa koncom decembra začal do sveta šíriť z Číny, si doposiaľ celosvetovo vyžiadala takmer 83.000 životov; koronavírusom sa nakazilo viac ako 1,44 milióna ľudí. Takmer 308.000 ľudí sa z nákazy COVID-19, ktorú vírus vyvoláva, vyliečilo.