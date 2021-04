WHO ešte neoznačila indický variant koronavírusu za nákazlivejší

Ženeva 26. apríla (TASR) - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v pondelok varovala pred unáhlenými závermi o nákazlivosti alebo rizikovosti nového variantu koronavírusu zisteného v Indii. WHO dodala, že tento variant ešte neklasifikovala ako "znepokojujúci". Informácie priniesla tlačová agentúra DPA.



Hovorkyňa organizácie uviedla, že v tomto časovom bode ešte nie je jasné, do akej miery je variant zodpovedný za rýchly nárast v počte prípadov nákazy v Indii v posledných mesiacoch.



Je veľa faktorov, ktoré podľa hovorkyne WHO mohli prispieť ku krízovej situácii v Indii. Nárast prípadov mohli zrýchliť napríklad sviatky a ďalšie podujatia s hromadnou účasťou ľudí.



V epidemiologickej situácii v Indii môže byť závažným faktorom aj britský variant koronavírusu.



V pondelok oznámila India vyše 350.000 prípadov infekcie za posledných 24 hodín, čo je viac, než za takýto časový interval hlásila akákoľvek iná krajina na svete. India s 1,3 miliardy obyvateľov zaznamenala celkovo vyše 17 miliónov prípadov infekcie.



Britský, juhoafrický a brazílsky variant koronavírusu klasifikovala WHO ako "znepokojujúce varianty".



Podľa WHO je variant pokladaný za "znepokojujúci" vtedy, ak sa šíri ľahšie, spôsobuje závažnejší priebeh ochorenia, uniká pred imunitným systémom človeka alebo oslabuje účinnosť známych spôsobov liečby.



Najnovší variant prvýkrát zistili v Indii 1. decembra 2020.



Do 23. apríla bola do databázy GISAID, ktorá obsahuje genómové sekvencie chrípky a koronavírusu SARS-CoV-2, zaznačených vyše 850 sekvencií koronavírusu z viac ako 18 krajín. Väčšina pochádzala z Indie, Británie, Spojených štátov a Singapuru.



Toto však nedáva presný obraz o výskyte variantov, pretože mnoho krajín sekvenuje výrazne menej a iné tak nerobia vôbec pre nedostatok kapacít, píše DPA.



Pri sekvenovaní genómu ide o určenie poradia písmen v reťazci DNA, uvádza na svojej webovej stránke Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského (UK) v Bratislave. Na základe tohto procesu vedci pozorujú zmeny v genóme vírusu.