WHO ešte stále čaká na neobmedzený prístup do Tigraja

Ženeva 2. decembra (TASR) — Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v piatok uviedla, že mesiac po uzavretí prímeria ešte stále nemá neobmedzený prístup do vojnou zničeného federálneho štátu Tigraj na severe Etiópie, aby tamojšiemu obyvateľstvu poskytovala humanitárnu pomoc. Obnovenie dodávok humanitárnej pomoci do Tigraja bolo pritom kľúčovou súčasťou dohody podpísanej 2. novembra, ktorá má ukončiť dva roky trvajúcu vojnu, uviedla v piatok agentúra AFP.



„Mierový proces zatiaľ neviedol k neobmedzenému prístupu humanitárnej pomoci a rozšíreniu možností na poskytovanie lekárskej a zdravotnej pomoci, ktoré ľudia z Tigraja potrebujú," povedal na tlačovej konferencii v Ženeve riaditeľ WHO pre mimoriadne situácie Michael Ryan.



Tigraj bol vyše roka odrezaný od sveta a jeho obyvatelia museli zápasiť s nedostatkom potravín i liekov a mali obmedzený prístup k elektrine, bankovým i telekomunikačným službám.



Ryan priznal, že v prístupe úradov badať určitý pokrok, čo umožňuje uskutočňovať niektoré operácie, čím sa však naplnia potreby len malého množstva ľudí.



Konflikt na severe Etiópie vypukol v novembri 2020, keď sa etiópsky premiér Abiy Ahmed rozhodol vojenskou silou zvrhnúť regionálnu vládu v štáte Tigraj.



V marci tohto roku bojujúce strany uzavreli prímerie, v auguste sa však boje opäť obnovili. Ďalšie prímerie bolo uzavreté 2. novembra po mierových rokovaniach v Juhoafrickej republike.



"Obe strany konfliktu v Etiópii sa oficiálne dohodli na ukončení bojov a aj na systematickom, usporiadanom, hladkom a koordinovanom odzbrojení," uviedol vtedy vo svojom vyhlásení nigérijský exprezident Olusegun Obasanjo, ktorý na rokovaniach zastupoval Africkú úniu.



Boje v Tigraji a nimi vyvolaná humanitárna kríza si vyžiadali státisíce obetí a ďalšie milióny ľudí museli utiecť zo svojich domovov. V samotnom Tigraji vypukla vážna humanitárna kríza.