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WHO: Európa by mala obyvateľov viac chrániť pred horúčavami
Klimatická kríza sa čoraz viac zintenzívňuje.
Autor TASR
Kodaň 11. júna (TASR) - Klimatická kríza sa čoraz viac zintenzívňuje a Európa preto musí lepšie chrániť svojich občanov pred extrémnymi horúčavami, varovala Svetová zdravotnícka organizácia (WHO). Zároveň zdôraznila, že „starý kontinent“ sa otepľuje rýchlejšie ako ktorýkoľvek iný región na svete. TASR o tom informuje podľa štvrtkovej správy agentúry DPA.
Regionálny riaditeľ WHO pre Európu Hans Kluge označil horúčavy za tichého zabijaka, ktorému je možné predísť, ak Európa využije nástroje, ktoré už má k dispozícii. Podľa jeho slov zomrelo v celom regióne na ich následky za posledné štyri roky viac ako 200.000 ľudí.
Kluge predstavil v Berlíne počas nemeckého dňa boja proti horúčavám aktualizované usmernenia týkajúce sa opatrení na ochranu pred horúčavami spolu so spolkovým ministrom životného prostredia Carstenom Schneiderom a berlínskou senátorkou pre vedu, zdravie a starostlivosť Inou Czyborrou. Zameral sa pritom na ochranu starších ľudí a iných zraniteľných skupín.
Schneider vyhlásil, že klimatické zmeny sú už citeľné na celom svete. Ochranu pred horúčavami označil za sociálny problém, pričom poznamenal, že ľudia v husto zastavaných mestských oblastiach a v prehriatych domoch majú často problém s tým, ako sa chrániť pred extrémnymi teplotami.
Zníženie emisií a rozširovanie mestských zelených plôch, ako sú stromy, parky, rieky, lesy a mokrade, by mohlo pomôcť zmierniť dopady horúčav, dodal Schneider.
Odborníci v oblasti klímy a zdravia varujú, že rastúce globálne teploty spôsobujú častejšie, intenzívnejšie a dlhšie vlny horúčav. Obzvlášť ohrození sú podľa nich starší ľudia a osoby s už existujúcimi zdravotnými problémami.
WHO zároveň upozorňuje, že extrémne horúčavy spôsobujú každoročne nárast počtu ochorení a predčasných úmrtí, ako aj ekonomické straty v hodnote miliárd dolárov.
Regionálny riaditeľ WHO pre Európu Hans Kluge označil horúčavy za tichého zabijaka, ktorému je možné predísť, ak Európa využije nástroje, ktoré už má k dispozícii. Podľa jeho slov zomrelo v celom regióne na ich následky za posledné štyri roky viac ako 200.000 ľudí.
Kluge predstavil v Berlíne počas nemeckého dňa boja proti horúčavám aktualizované usmernenia týkajúce sa opatrení na ochranu pred horúčavami spolu so spolkovým ministrom životného prostredia Carstenom Schneiderom a berlínskou senátorkou pre vedu, zdravie a starostlivosť Inou Czyborrou. Zameral sa pritom na ochranu starších ľudí a iných zraniteľných skupín.
Schneider vyhlásil, že klimatické zmeny sú už citeľné na celom svete. Ochranu pred horúčavami označil za sociálny problém, pričom poznamenal, že ľudia v husto zastavaných mestských oblastiach a v prehriatych domoch majú často problém s tým, ako sa chrániť pred extrémnymi teplotami.
Zníženie emisií a rozširovanie mestských zelených plôch, ako sú stromy, parky, rieky, lesy a mokrade, by mohlo pomôcť zmierniť dopady horúčav, dodal Schneider.
Odborníci v oblasti klímy a zdravia varujú, že rastúce globálne teploty spôsobujú častejšie, intenzívnejšie a dlhšie vlny horúčav. Obzvlášť ohrození sú podľa nich starší ľudia a osoby s už existujúcimi zdravotnými problémami.
WHO zároveň upozorňuje, že extrémne horúčavy spôsobujú každoročne nárast počtu ochorení a predčasných úmrtí, ako aj ekonomické straty v hodnote miliárd dolárov.