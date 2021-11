WHO: Európa je opäť epicentrom pandémie

Londýn 10. novembra (TASR) - Počet úmrtí v súvislosti s koronavírusom v Európe za uplynulý týždeň stúpol o desať percent, uviedla v stredu Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vo svojej pravidelnej správe. Európa je jediný región na svete, kde sa počet nových prípadov, ako aj úmrtí zvyšuje. Informovala o tom agentúra AP.



V najnovšej týždennej správe WHO sa uvádza, že celosvetovo pribudlo približne 3,1 milióna nových prípadov nákazy koronavírusom, čo predstavuje jednopercentný nárast oproti minulému týždňu. Takmer dve tretiny nových prípadov boli zaznamenané v Európe, kde je nárast oproti predošlému týždňu až sedem percent.



Až 42 percent z krajín, ktoré WHO zahŕňa do svojho európskeho regiónu, kam patria aj Rusko, stredoázijské republiky či Turecko a Izrael, zaznamenalo v poslednom týždni skokový nárast nových prípadov COVID-19.



"Európa je opäť v epicentre pandémie," uviedol ešte minulý týždeň regionálny riaditeľ WHO pre Európu Hans Kluge. Varoval, že ak štáty neurobia proti šíreniu koronavírusu viac, možno v Európe očakávať do februára budúceho roka ďalších 500.000 úmrtí.



Globálne pritom počet úmrtí na ochorenie COVID-19 klesol za uplynulý týždeň o štyri percentá a naďalej klesá v každom regióne okrem Európy. Na americkom svetadiele sa počet nových prípadov nákazy znížil o päť percent a počet úmrtí na COVID-19 o 14 percent.



V juhovýchodnej časti Ázie a Afriky klesol počet nových prípadov približne o tretinu, a to aj napriek nedostatku vakcín v týchto regiónoch.