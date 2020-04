WHO Európa: Polovicu úmrtí máme v opatrovateľských domovoch

Londýn 23. apríla (TASR) - Šéf sekcie Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) pre Európu Hans Kluge vo štvrtok uviedol, že polovica úmrtí na nový druh koronavírusu v celom tomto regióne bola zaznamenaná v opatrovateľských domovoch. Zároveň to označil za "nepredstaviteľnú tragédiu". Informácie priniesla tlačová agentúra AP.



Kluge na tlačovej konferencii povedal, že sa pred nami vynára "hlboko znepokojujúci obraz" o dôsledkoch, aké má ochorenie COVID-19 v domovoch pre seniorov s dlhodobým pobytom, kde je starostlivosť "často notoricky zanedbávaná". Kluge uviedol, že zdravotníci v týchto zariadeniach sú často preťažení prácou a aj platovo podhodnotení. Vyzval tiež, aby dostali viac ochranného vybavenia a podpory. Označil ich za "neospevovaných hrdinov" pandémie.



Belgičan Kluge oznámil, že hoci sa nákaza koronavírusom v niektorých európskych krajinách zrejme ustaľuje alebo klesá, pandémia ešte nie je ani zďaleka prekonaná.



Kluge tiež poznamenal, že približne polovicu celosvetových prípadov ochorenia COVID-19 a úmrtí naň zaznamenali práve v Európe a že minulý týždeň sa tieto počty zvýšili na východe kontinentu - spomenul konkrétne Rusko, Turecko a Ukrajinu. Dodal, že WHO čoskoro pošle tímy do Bieloruska, Turkménska a Tadžikistanu, aby pomohli tamojším úradom v ich snahe dostať nákazu pod kontrolu.