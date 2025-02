WHO: Európa začína zaostávať v niektorých ukazovateľoch zdravia detí

Kodaň 25. februára (TASR) - Komplikácie spojené s pôrodmi a infekciami si v Európe a strednej Ázii každoročne vyžiadajú životy takmer 76.000 detí mladších ako päť rokov, uviedla v utorok Svetová zdravotnícka organizácia (WHO). V niektorých ukazovateľoch dokonca začína Európa zaostávať, píše TASR podľa správy agentúry AFP.



Podľa WHO v roku 2022 v Európe a strednej Ázii zomrelo 75.647 detí mladších ako päť rokov. Medzi hlavné príčiny patrili komplikácie pri predčasnom pôrode, pôrodná asfyxia, vrodené srdcové anomálie, infekcie dolných dýchacích ciest a novorodenecká sepsa.



"Európa v mnohých ukazovateľoch, od zdravia detí a dospievajúcich až po chronické ochorenia, zväčša stagnuje alebo dokonca začína zaostávať," uviedla správa WHO. "Mnoho novorodencov a detí stále zbytočne zomiera pred piatym rokom života," spomína sa v správe.



Miera úmrtnosti detí je v Európe celkovo stále veľmi nízka. Rozdiely medzi krajinami s najlepšími a najhoršími výsledkami sú ale pomerne veľké. V krajinách EÚ zomiera 1,5 až 4,1 detí pod päť rokov na 1000 pôrodov. V niektorých krajinách strednej Ázie sa toto číslo pohybuje medzi 18,2 a 40,4 na 1000 pôrodov.



Podľa WHO asi 20 percent mladistvých má nejaké mentálne ochorenie a najčastejšou príčinou smrti vo vekovej skupine 15 až 29-ročných je samovražda. Dievčatá v porovnaní s chlapcami vykazujú systematicky nižšiu úroveň duševnej pohody.



Podľa ďalších zistení až 15 percent tínedžerov zažilo nejakú formu kyberšikany, 10 percent tínedžerov užíva v nejakej forme tabakové výrobky a štatisticky má tretina školopovinných detí nadváhu.



"V našom online a prepojenom svete sa mladí ľudia paradoxne cítia osamelejší ako kedykoľvek predtým, mnohí z nich bojujú so svojou hmotnosťou a sebadôverou, čo ich v dospelosti pripravuje na zlé zdravie," uviedol regionálny riaditeľ WHO pre Európu Hans Kluge. "Ochrana a zlepšenie zdravia detí prináša dividendy počas života človeka, zatiaľ čo znižuje jeho náklady pre spoločnosť," dodal.