WHO: Európske tempo očkovania je neprijateľne pomalé

Riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) pre Európu Hans Kluge, archívne foto. Foto: TASR/AP

Kodaň 1. apríla (TASR) - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) kritizovala vo štvrtok Európu za "" očkovaciu kampaň a vyjadrila tiež znepokojenie nad nárastom počtu nakazených novým koronavírusom v tomto regióne. Informovala o tom agentúra AFP." a "", uviedol vo vyhlásení riaditeľ WHO pre oblasť Európy Hans Kluge. Dodal, že epidemiologická situácia v Európe je ""." pokračoval Kluge.Pred piatimi týždňami klesol týždenný prírastok počtu nakazených v Európe pod jeden milión, avšak minulý týždeň došlo k zvýšeniu miery šírenia COVID-19 vo väčšine krajín patriacich do tzv. európskeho regiónu WHO, kde "", uviedol Kluge vo vyhlásení. Celkový počet úmrtí súvisiacich s koronavírusom sa tam podľa neho ""." uviedla v rovnakom vyhlásení WHO regionálna koordinátorka pre mimoriadne situácie Dorit Nitzanová.Európsky región WHO zahŕňa 53 krajín vrátane Ruska a niekoľkých stredoázijských štátov.