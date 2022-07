WHO: Európu čaká v súvislosti s koronavírusom náročná jeseň a zima

Kodaň 19. júla (TASR) - Regionálny úrad Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) pre Európu v utorok upozornil na náročnú jeseň a zimu, ktoré Európu čaká v súvislosti s koronavírusovou pandémiou. Urobila tak v období, keď sa v Európe zvyšujú počty prípadov nákazy covidom, pričom členské štáty monitorujú situáciu len v obmedzenej miere. TASR správu prevzala od agentúry AFP.



WHO tiež vyzvala európske krajiny, aby sa "urýchlene zaoberali medzerami v monitorovaní pandemickej situácie a krokmi potrebnými na predchádzanie úmrtiam".



Riaditeľ regionálneho úradu WHO pre Európu Hans Kluge uviedol, že "je jasné, že sa nachádzame v rovnakej situácii ako minulé leto – ibaže teraz stoja za novou vlnou ochorenia subvarianty omikronu". Predstavil aj jesennú a zimnú stratégiu pre boj proti covidu, pričom dodal, že "ak budeme s potrebnými krokmi čakať do jesene, bude už príliš neskoro".



V novej stratégii je zahrnutá zvýšená miera vakcinácie obyvateľstva, druhá posilňovacia dávka pre osoby s oslabenou imunitou či seniorov a prekrytie dýchacích ciest v interiéroch a prostriedkoch hromadnej dopravy.



Kluge uviedol, že počet nových prípadov nákazy koronavírusom v Európe a niekoľkých regiónoch strednej Ázie sa v posledných šiestich týždňoch strojnásobil. Poznamenal, že hoci stúpol aj počet hospitalizácií, počet pacientov na jednotkách intenzívnej starostlivosti (JIS) zostáva relatívne nízky.



Podľa Klugeho zomiera v Európe v súčasnosti na koronavírus približne 3000 ľudí týždenne.