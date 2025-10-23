< sekcia Zahraničie
WHO evakuovala z Gazy 41 kriticky chorých ľudí
Autor TASR
Gaza 23. októbra (TASR) - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) evakuovala z Pásma Gazy 41 kriticky chorých pacientov a 145 sprievodcov, oznámil v stredu šéf WHO Tedros Adhanon Ghebreyesus. Na evakuáciu z palestínskej enklávy podľa neho čaká približne 15.000 pacientov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
„Naďalej vyzývame krajiny, aby preukázali svoju solidaritu a na otvorenie všetkých trás s cieľom urýchliť lekársku evakuáciu,“ napísal Ghebreyesus na sociálnej sieti X.
Mnoho z týchto pacientov v Pásme Gazy utrpelo zranenia počas viac ako dva roky trvajúcej vojny Izraela proti palestínskemu militantnému hnutiu Hamas. Ďalší majú chronické ochorenia ako srdcové choroby či rakovinu. Zdravotnícky systém je na tomto území zničený v dôsledku bojov a preto sa nedokáže vysporiadať s liečbou týchto ochorení či zranení.
Počas vojny, ktorú v súčasnosti pozastavilo prímerie, evakuovali z Gazy vyše 7000 pacientov, pričom viac ako polovicu z nich prijal Egypt. Počet evakuácii sa znížil v dôsledku uzavretia hraničného priechodu Rafah medzi Egyptom a Pásmom Gazy v máji 2024, nad ktorým prevzal kontrolu Izrael. Odkedy Izrael v marci tohto roku po dvoch mesiacoch prímeria obnovil boje v palestínskej enkláve, evakuovali z nej menej ako štyroch pacientov denne. Rafah, ktorý v minulosti využívali pre prevoz pacientov cez Egypt, ostáva naďalej uzavretý pre prevoz pacientov.
WHO ešte pred najnovšími evakuáciami uviedlo, že na odchod z vojnou zničeného územia čaká približne 15.600 pacientov vrátane 3800 detí.
Podľa zdravotníckych skupín a palestínskych zdravotníckych predstaviteľov zomreli stovky ľudí počas toho, ako čakali na evakuáciu. WHO, ktorá minulý rok prevzala riadenie tohto procesu, tvrdí, že od júla 2024 zomreli 740 ľudí vrátane 137 detí, ktorí čakali na evakuáciu.
Izraelský Úrad pre koordináciu vládnych aktivít na palestínskych územiach (COGAT), ktorý dohliada na dodávky humanitárnej pomoci do Pásma Gazy, tvrdí, že schválenia na evakuáciu podliehajú bezpečnostným kontrolám.
