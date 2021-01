Experti, ktorí majú v Číne skúmať pôvod pandémie, stále čakajú na víza

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Ženeva 5. januára (TASR) - Čína stále nevydala potrebné povolenia pre odborníkov medzinárodnej misie pod vedením Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), ktorí majú v krajine skúmať pôvod koronavírusu SARS-CoV-2. Niektorí jeho členovia už pritom do Číny vycestovali. V utorok to uviedol šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, ktorého citovala agentúra AFP." povedal Tedros prítomným novinárom." povedal a dodal, že dvaja členovia misie sú už na ceste do Číny a ďalší ju museli na poslednú chvíľu zrušiť.Riaditeľ programu WHO pre núdzové situácie Michael Ryan na utorňajšom brífingu spresnil, že problémom je nedostatočný počet vízových povolení.WHO vlani v decembri oznámila, že v januári vycestuje do Číny medzinárodný tím expertov, aby pomohol pri vyšetrovaní možného pôvodu ochorenia COVID-19 u zvierat. V tíme týchto odborníkov majú byť epidemiológovia a veterinárni špecialisti.Vedci pod vedením WHO by sa radi vrátili na trhovisko v čínskom meste Wu-chan, kde vlani v decembri zaznamenali prvé prípady koronavírusu SARS-CoV-2.Nový koronavírus sa postupne z Číny rozšíril do celého sveta. Nakazilo sa ním viac ako 86 miliónov ľudí a viac ako 1,8 milióna zomrelo v spojitosti s ochorením COVID-19 - chorobou, ktorú tento vírus spôsobuje.