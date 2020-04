Pandémia choroby ohrozuje aj zásobovanie potravinami

Ženeva 1. apríla (TASR) - Pandémia choroby COVID-19 vyvolávanej koronavírusom SARS-CoV-2 ohrozuje aj zásobovanie potravinami, upozornili v stredu v spoločnom vyhlásení Organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO), Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) a Svetová obchodná organizácia (WTO). Informoval o tom spravodajský portál LCI.



"Neistota spojená s dostupnosťou potravín môže spôsobiť vlnu vývozných obmedzení", ktoré samy osebe majú za následok "nedostatok na svetovom trhu", varovali v ojedinelom spoločnom vyhlásení generálni riaditelia FAO, WHO a WTO: Čchü Tung-jü, Tedros Adhanom Ghebreyesus a Roberto Azevedo.



Podľa týchto troch organizácií je nevyhnutné zabezpečiť plynulosť obchodnej výmeny, aby sa vo svete zabránilo nedostatku potravín.



Varovali, že "spomalenie pohybu pracovníkov v poľnohospodárskom a potravinárskom sektore" môže mnohým farmám na Západe spôsobiť problémy a mať za následok aj čakanie kamiónov s tovarom na hraniciach, pričom hrozí, že následne dôjde k plytvaniu rýchlo sa kaziacimi výrobkami a potravinami vo všeobecnosti.



Najvyšší predstavitelia FAO, WHO a WTO žiadajú zabezpečiť ochranu zamestnancov v potravinovom sektore, ako aj v spracovateľskom priemysle a v distribúcii potravín, aby sa minimalizovalo šírenie koronavírusu. Žiadajú tiež zachovanie potravinových dodávateľských reťazcov. Upozorňujú, že "práve v týchto časoch je medzinárodná spolupráca nevyhnutná."