WHO: Hantavírus šíriaci sa na lodi znamená malé riziko pre verejnosť
Napriek vyhláseniu WHO, že vírus nepredstavuje veľké riziko pre verejnosť, Kapverdy nepovolili cestujúcim vylodiť sa.
Autor TASR
Ženeva 4. mája (TASR) - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v pondelok oznámila, že vykonáva urgentné opatrenia v súvislosti s hantavírusom, ktorý sa pravdepodobne začal šíriť na palube výletnej lode v Atlantickom oceáne, kde usmrtil troch ľudí. Regionálny riaditeľ WHO pre Európu Hans Henri zdôraznil, že hantavírus v súčasnosti predstavuje iba malé riziko pre verejnosť, neexistuje dôvod na paniku ani na rušenie cestovných plánov, informuje TASR.
„WHO/Európa spolupracuje s dotknutými krajinami s cieľom pomôcť pri zdravotnej starostlivosti, evakuácii, vyšetrovaní a posúdení rizík pre verejné zdravie,“ uviedol Henri vo vyhlásení. Infekcie hantavírusom sú podľa neho „vzácne a zvyčajne sa objavujú po kontakte s infikovanými hlodavcami“.
Firma Oceanwide Expeditions ako prevádzkovateľ holandskej výletnej lode MV Hondius v pondelok potvrdila úmrtia troch cestujúcich. Loď smerovala z argentínskeho mesta Ushuaia v Ohňovej zemi na súostrovie Kapverdy pri západoafrickom pobreží. Dvaja ľudia zahynuli na palube a jeden po odchode z lode. Príznaky hantavírusu majú ďalší traja ľudia - dvaja členovia posádky, ktorí sú naďalej na palube a potrebujú urgentnú zdravotnú starostlivosť, a jeden pasažier, ktorý sa lieči v juhoafrickom Johannesburgu. Celkovo na lodi zostalo 88 pasažierov - 19 Britov, 17 Američanov a 13 Španielov a 61 členov posádky, pripomína AP.
Na lodi podľa prevádzkovateľa platia prísne preventívne opatrenia a osoby s príznakmi sú izolované. Holandské úrady medzičasom vyhlásili, že sú pripravené repatriovať dve symptomatické osoby. Závisí to však podľa nich na viacerých faktoroch vrátane povolenia zo strany Kapverd, kde loď kotví.
Napriek vyhláseniu WHO, že vírus nepredstavuje veľké riziko pre verejnosť, Kapverdy nepovolili cestujúcim vylodiť sa. „V našej krajine nebudú môcť cestujúci vystúpiť. Naším cieľom je chrániť obyvateľov Kapverdských ostrovov,“ vyhlásila riaditeľka miestneho Národného inštitútu verejného zdravotníctva Maria da Luz Lima. Zdôraznila že „medzi cestujúcimi a krajinou nedôjde k žiadnemu kontaktu“.
Ocean Expedition uviedla, že po odmietavom stanovisku kapverdských úradov zvažuje vylodenie na Kanárskych ostrovoch.
Človek sa môže hantavírusom nakaziť pri kontakte s hlodavcami, ako sú potkany a myši, najmä s ich močom, trusom a slinami. Môžu sa šíriť aj ich uhryznutím alebo poškriabaním, ale to je zriedkavé.
Hantavírusy spôsobujú závažné infekčné ochorenia hantavírusový pľúcny syndróm (HPS) a hemoragickú horúčku s renálnym (obličkovým) syndrómom (HFRS).
