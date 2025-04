WHO hlási koniec epidémie eboly v ugandskej Kampale

Kampala 26. apríla (TASR) - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v sobotu vyhlásila epidémiu ochorenia ebola v ugandskej metropole Kampala za skončenú. Epidémia tejto vírusovej hemoragickej horúčky vypukla v meste pred takmer tromi mesiacmi a vyžiadala si štyri obete, informovala agentúra DPA, píše TASR. DPA doplnila, že šlo o druhé prepuknutie eboly v Ugande za posledné tri roky.



Počas tejto epidémie bolo celkovo zaznamenaných 14 prípadov nakazenia, vrátane štyroch úmrtí. Z choroby sa zotavilo desať nakazených. Úrady monitorovali 534 osôb, ktoré s nakazenými prišli do kontaktu.



Posledný pacient bol z nemocnice prepustený 15. marca. Koniec epidémie bol vyhlásený po tom, ako zdravotnícke úrady zaznamenali viac ako 42 dní bez nových prípadov, čo je podľa medzinárodných štandardov kritérium pre ukončenie epidémie.



Patogénom, ktorý túto epidémiu vyvolal, bol nebezpečný sudánsky variant eboly. Ide o vírus, proti ktorému v súčasnosti neexistuje schválená vakcína. Ugandské úrady v spolupráci s WHO spustili na jar očkovanie skúšobnou vakcínou a liečili pacientov antivirotikom remdesivir.



Ebola je zriedkavé, ale veľmi závažné ochorenie často sa končiace smrťou. Prenáša sa priamym kontaktom s krvou alebo inými telesnými tekutinami. Medzi jeho príznaky patria bolesť hlavy, vracanie krvi či bolesti svalov.



Podľa agentúry Reuters epidémia spôsobená vírusom Ebola v Ugande naposledy vypukla v roku 2022. Zomrelo počas nej 55 zo 143 nakazených.