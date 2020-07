WHO zaznamenala najvyšší nárast počtu nakazených za jeden deň

Berlín/Ženeva 5. júla (TASR) - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v sobotu oznámila, že jej členské štáty nahlásili viac než 212.000 nových prípadov ochorenia COVID-19 za posledných 24 hodín, čo je najvyšší nárast za jeden deň od začiatku pandémie.



Počet prípadov nákazy novým koronavírusom vo svete tým prevýšil 10,9 milióna. Počet úmrtí za uplynulý deň vzrástol o viac ako 5100 na celkovo 523.000, vyplýva z údajov WHO, o ktorých informovali agentúry AP a TASS.



Najviac prípadov zaznamenali v regióne Severnej a Južnej Ameriky, kde sa ich počet za posledných 24 hodín zvýšil o takmer 130.000 na vyše 5,57 milióna. V tomto regióne, kam patria aj najviac postihnuté krajiny - USA a Brazília -, evidujú 259.094 úmrtí, z nich 3392 za posledný deň.



V Európe presiahol počet potvrdených prípadov koronavírusovej choroby 2,75 milióna a počet úmrtí sa zvýšil na 199.510. Za posledných 24 hodín sa tieto štatistiky zvýšili o 19.694 nových prípadov nákazy a 565 úmrtí.



Údaje WHO sa môžu odlišovať od iných celosvetových bilancií, pretože organizácia poskytuje štatistiky na základe potvrdených prípadov, ktoré jej oficiálne nahlasujú jednotlivé krajiny. K tomu môže dôjsť s oneskorením v porovnaní s verejnými oznámeniami zdravotníckych úradov týchto štátov.



V piatok WHO oznámila 175.723 nových prípadov nákazy a 5032 úmrtí vo svete.