WHO hlási globálny aj európsky rekord v dennom náraste infikovaných

Ženeva 10. októbra (TASR) - Na celom svete pribudlo za posledný deň rekordných 350.766 prípadov nákazy novým druhom koronavírusu. S odvolaním sa na údaje zverejnené Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) o tom v piatok informovala agentúra AP.



Nový globálny denný prírastok tak zhruba o 12.000 prekonal predošlý rekord, ktorý WHO hlásila vo štvrtok.



Z toho dovedna 109.749 nových prípadov infekcie zaznamenali výlučne v Európe, čo je taktiež rekordný počet. V Európe tak po prvý raz od začiatku pandémie pribudlo viac ako 100.000 nových prípadov infekcie. Predošlý európsky rekordný prírastok, takmer 99.000 prípadov, hlásila WHO vo štvrtok. Na tomto svetadiele sa počet prípadov stabilne zvyšuje už od augusta.



V Severnej a Južnej Amerike zaznamenali za posledný deň dohromady približne 127.000 nových prípadov nákazy.



WHO už pred časom odhadovala, že koronavírusom sa v priebehu pandémie už mohol na svete nakaziť zhruba každý desiaty človek.