WHO hlási nový globálny rekord v dennom náraste nových prípadov nákazy

New York 8. októbra (TASR) - Počet potvrdených prípadov nákazy novým druhom koronavírusu vo svete za 24 hodín dosiahol nový rekord. Za jeden deň ich globálne pribudlo 338.779, uviedla vo štvrtok agentúra Reuters s odvolaním sa na údaje, ktoré na svojej stránke zverejnila Svetová zdravotnícka organizácia (WHO).



Najväčší denný nárast prípadov zaznamenali India (78.524), Brazília (41.906) a Spojené štáty (38.904). Počet úmrtí na chorobu COVID-19 spôsobovanú koronavírusom SARS-CoV-2 stúpol o 5514 na celkových 1.049.810.



Doterajší globálny rekord v počte nových denných prípadov WHO zaznamenala 2. októbra, keď ich pribudlo 330.340. Najviac úmrtí za 24 hodín zaznamenala 17. apríla (12.393). Na celom svete registruje WHO 36.002.827 potvrdených prípadov nákazy.