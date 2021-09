WHO hlási pokles prírastkov nakazených a úmrtí za minulý týždeň

Ženeva 22. septembra (TASR) - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v stredu oznámila, že počet nových prípadov nákazy koronavírusom a úmrtí v spojitosti s ochorením COVID-19 celosvetovo naďalej klesá. V týždni od 13. do 19. septembra hlásili vo svete viac než 3,6 milióna infikovaných a takmer 60.000 úmrtí. Informovala o tom agentúra DPA.



Celkovo bolo vo svete zaznamenaných takmer 228 miliónov prípadov nákazy, uviedla WHO. Podstatný pokles nových prípadov oproti predošlému týždňu zaznamenal región východného Stredomoria a oblasti juhovýchodnej Ázie.



Najvyšší počet infikovaných hlásili USA (1.107.644), India (211.242), Británia (203.077) a Turecko (183.962).



WHO – zdravotnícka agentúra OSN – ďalej uviedla, že v porovnaní s predošlým týždňom počet úmrtí vo svete klesol o sedem percent. V spojitosti covidom zomrelo na celom svete už viac ako 4,6 milióna ľudí.



Zatiaľ čo Afrika, východného Stredomorie a juhovýchodná Ázia hlásia pokles úmrtí, sedempercentný nárast úmrtí zaznamenali v západnom Tichomorí. Najviac úmrtí hlásili Spojené štáty, Rusko, Brazília a Mexiko.