WHO hlási prudký nárast úmrtnosti novorodencov v Pásme Gazy

Ženeva 2. apríla (TASR) - Úmrtnosť novorodencov v Pásme Gazy prudko stúpa a mnohé deti sa rodia s podváhou, upozornila v utorok Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) s odvolaním sa na zdravotníkov v Gaze. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



"Od rôznych lekárov predovšetkým z pôrodníc hlásia, že vidia veľký nárast počtu detí s nízkou pôrodnou hmotnosťou, ktoré neprežijú novorodenecké obdobie, pretože sú príliš malé," uviedla hovorkyňa WHO Margaret Harrisová na tlačovej konferencii v Ženeve.



Dodala, že v Nemocnici Kamála Adwána, ktorá je jedinou pediatrickou nemocnicou v severnej Gaze, denne prichádza najmenej 15 podvyživených detí.



WHO nedokáže zistiť presné štatistiky úmrtnosti detí vzhľadom na úroveň spustošenia palestínskych území po šiestich mesiacoch vojny medzi Izraelom a hnutím Hamas v Pásme Gazy. Mnohí ľudia sa podľa Harrisovej totiž ani len nedostanú do nemocnice.



Hovorkyňa však spomenula stabilizačné centrá zriadené minulý týždeň, v ktorých sú zväčša hospitalizované deti s ochoreniami i podvýživou. Ide podľa nej o najviac ohrozených pacientov, keďže podvýživa zabíja rýchlejšie, ak je daná osoba ešte aj chorá.



Izraelská armáda sa v pondelok stiahla z nemocnice Šifá, najväčšej v Pásme Gazy, po dvojtýždňovej vojenskej operácii, v dôsledku ktorej ostala väčšina komplexu v ruinách.



"(Šifá) nemôže ďalej fungovať ako nemocnica v nijakom tvare ani forme," uviedla Harrisová. "Zničenie Šify znamená vytrhnutie srdca zo zdravotníckeho systému," dodala a poukázala na to, že v nemocnici sa nachádzalo 750 lôžok, 25 operačných sál a 30 izieb jednotky intenzívnej starostlivosti.



Izrael tvrdí, že operácia v komplexe nemocnice Šifá bola zameraná proti palestínskym militantom nachádzajúcim sa v komplexe, pričom uviedol, že v rámci nej zabil najmenej 200 militantov a zhabal zásoby zbraní, výbušnín a hotovosti.



Vojna v Gaze vypukla vlani 7. októbra po útoku Hamasu na Izrael, pri ktorom zomrelo vyše 1150 ľudí. Izrael v reakcii spustil vzdušné útoky a neskôr i pozemnú ofenzívu v Gaze, kde si jeho útoky vyžiadali životy už takmer 33.000 ľudí, vyplýva z údajov gazského ministerstva zdravotníctva riadeného Hamasom.