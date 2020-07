WHO hlási rekordný denný nárast prípadov nákazy vo svete, vyše 284.000

Ženeva 24. júla (TASR) - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) hlásila v piatok večer rekordný nárast v celosvetových prípadoch nákazy koronavírusom - za 24 hodín pribudlo na svete 284.196 infikovaných. Informácie priniesla tlačová agentúra Reuters.



Najvyšší nárast zaznamenali v Spojených štátoch, Brazílii, Indii a Juhoafrickej republike (JAR), ako vyplýva z denného hlásenia WHO.



Počet úmrtí stúpol o 9753, čo je najväčší jednodňový prírastok od rekordného počtu 9797 úmrtí z 30. apríla.



Predchádzajúci rekord v nových prípadoch nákazy, hlásený zdravotníckou organizáciou OSN, bol 259.848 prípadov 18. júla. V júli je zatiaľ priemerný denný počet úmrtí na koronavírus 5000, čo je nárast oproti júnovému priemeru 4600 mŕtvych.



WHO oznámila 69.641 nových prípadov infekcie v USA, 67.860 v Brazílii, 49.310 v Indii a 13.104 v JAR. Najväčšie prírastky v nových úmrtiach boli v Peru - 3876, ďalej 1.284 v Brazílii, 1074 v USA, 790 v Mexiku a 740 v Indii.