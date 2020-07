WHO hlási rekordný denný nárast v prípadoch nákazy koronavírusom

Ženeva 10. júla (TASR) - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) hlásila v piatok rekordný nárast prípadov nákazy koronavírusom vo svete - za 24 hodín ich pribudlo celkovo 228.102. Informáciu priniesla tlačová agentúra Reuters.



Najväčší prírastok zaznamenali v Spojených štátoch, Brazílii, Indii a Juhoafrickej republike (JAR), uvádza sa v dennej správe WHO. Predchádzajúci rekord v nových prípadoch, hlásený zdravotníckou organizáciou 4. júla, bol 212.326. Úmrtí na ochorenie COVID-19, spôsobované novým druhom koronavírusu, pribúda stále podobný počet, okolo 5000 denne.



Celosvetový počet prípadov nákazy presiahol v stredu 12 miliónov, ukázal výpočet agentúry Reuters - bol to ďalší míľnik v šírení ochorenia COVID-19, ktoré pripravilo za sedem mesiacov o život už vyše 555.000 ľudí.