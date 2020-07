WHO hlási rekordný globálny prírastok v počte nakazených koronavírusom

Ženeva 19. júla (TASR) - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) hlásila v sobotu rekordný globálny prírastok počtu nakazených koronavírusom. Za posledných 24 hodín pribudlo vo svete viac ako 260.000 nových prípadov nákazy, informovala v sobotu na svojej webovej stránke stanica BBC.



Počet nových infekcií po prvý raz prekročil štvrť milióna za jeden deň, uvádza sa v správe WHO. Na rekordnom prírastku sa najviac podieľali Spojené štáty, Brazília, India a Juhoafrická republika.



Zvýšil sa aj globálny počet potvrdených úmrtí súvisiacich s novým koronavírusom. Sobotňajší prírastok o 7360 úmrtí predstavuje najvyšší denný nárast od 10. mája.



WHO zaznamenala predchádzajúci rekordný nárast v nových potvrdených prípadoch len o deň skôr.



Podľa najnovších údajov Univerzity Johnsa Hopkinsa celkový počet potvrdených prípadov koronavírusu v sobotu prekročil 14 miliónov.