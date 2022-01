WHO hlási rekordný týždenný nárast prípadov covidu; počet úmrtí klesol

Ženeva 6. januára (TASR) – Vo svete v poslednom týždni zaznamenali rekordných 9,5 milióna prípadov nákazy koronavírusom, čo je oproti týždňu predtým nárast o 71 percent. Oznámila to vo štvrtok Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), ktorá takého zvýšenie označila za "cunami" v čase šírenia nového variantu omikron. Počet úmrtí však klesol, informovala agentúra AP.



"Minulý týždeň bol hlásený dosiaľ najvyšší počet prípadov COVID-19 počas pandémie," uviedol generálny riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Skutočné počty sú však podľa zdravotníckej agentúry OSN vyššie vzhľadom na obmedzené testovanie a oneskorenie údajov z obdobia koncoročných sviatkov.



WHO v najnovšej týždennej správe o pandémii uviedla, že vo svete bolo od 27. decembra do 2. januára potvrdených 9.520.488 nových prípadov infekcie a 41.178 ďalších úmrtí. Predchádzajúci týždeň zomrelo v súvislosti s covidom 44.680 ľudí. Celková bilancia pandémie sa zvýšila na 289 miliónov prípadov nákazy a 5,4 milióna úmrtí, píše agentúra DPA.



Nárast prípadov nákazy v uplynulom týždni bol podľa WHO nerovnomerný – pokým v Severnej a Južnej Amerike sa ich počet zdvojnásobil, v Afrike však zvýšil len o sedem percent. Európa zaznamenala nárast o 65 percent.



Hoci variant omikron sa zdá menej závažný než dosiaľ dominantný variant delta, najmä u zaočkovaných ľudí, šéf WHO upozornil: "Neznamená to, že by mal byť kategorizovaný ako mierny. Omikron rovnako ako predošlé varianty dostáva ľudí do nemocníc a zabíja ich."



"Táto cunami prípadov je taká obrovská a rýchla, že zaplavuje zdravotnícke systémy po celom svete," dodal Tedros na pravidelnom tlačovom brífingu.



Riaditeľ programu WHO pre núdzové situácie Michael Ryan uviedol, že dohady o omikrone ako poslednom variante spôsobujúcom pandémiu sú "zbožné želanie".



Predstavitelia WHO súčasne zdôraznili, že všetci ľudia sú aj jednotlivo schopní ovplyvniť vývoj pandémie a počet infikovaných tým, že budú dodržiavať jednoduché kroky, ako sú odstup od ľudí z iných domácností, správne nosenie rúšok či vetranie miestností, kde sa nachádzajú.