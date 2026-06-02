WHO hlási výrazný pokles podozrení na ebolu
Autor TASR
Ženeva 2. júna (TASR) - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v utorok výrazne revidovala počet podozrení na ebolu v Konžskej demokratickej republike (KDR) z pôvodných viac než 900 podozrení na 116, pričom v súčasnosti je potvrdených 330 prípadov. Nové prípady v utorok ohlásila susedná Uganda. TASR o tom informuje podľa agentúr AFP a Reuters.
Najnovšia epidémia eboly vypukla v KDR 15. mája v provincii Ituri. Odvtedy sa vírus rozšíril do ďalších dvoch provincií a susednej Ugandy. V oblasti sa šíri variant vírusu Bundibugyo, ktorý má síce menšiu smrtnosť, avšak zatiaľ naň neexistuje naň schválená vakcína ani špecifická liečba.
Podľa hovorcu WHO Christiana Lindmeiera je jedným z dôvodov poklesu podozrení to, že ľudia infikovaní variantom Bundibugyo spočiatku vykazujú príznaky podobné chrípke, malárii alebo týfusu, čo môže oddialiť potvrdenie eboly. Doteraz v krajine potvrdili 321 prípadov a 48 úmrtí.
Hoci sa niektoré podozrenia na ochorenie potvrdili, mnohé ďalšie prípady „boli vylúčené“, keď sa ukázalo, že ide o iné ochorenia alebo o horúčku, ktorá s týmto vírusom nesúvisí, uviedol Lindmeier.
Ministerstvo zdravotníctva v susednej Ugande však v utorok potvrdilo šesť nových prípadov eboly, čím celkový počet nakazených osôb v krajine stúpol na 15. V krajine tiež evidujú jedno úmrtie.
