WHO: Hlavná nemocnica v Suwajdá je po nepokojoch preťažená

Ženeva 25. júla (TASR) - Ústredná nemocnica v juhosýrskom meste Suwajdá je preplnená zranenými pacientmi a poskytuje zdravotnú starostlivosť pri obmedzených dodávkach elektriny a vody. Množstvo zranených do nemocnice priviezli v dôsledku nedávneho konfliktu medzi miestnou drúzskou menšinou, beduínmi a vládnymi silami. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Podľa predstaviteľky Svetovej zdravotníckej organizácie Christiny Bethkeovej, ktorá komunikovala s novinármi v Ženeve z Damasku, nemocnici dochádzajú aj zásoby liekov.



Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR) uvádza, že zrážky si vyžiadali približne 1120 obetí. WHO uviedla, že v dôsledku konfliktu bolo vysídlených viac ako 145.000 ľudí - mnohí z nich sa presunuli do provizórnych prijímacích centier v mestách Dará a Damask.



Hoci sa WHO podarilo v uplynulom týždni dostať do oblasti dva konvoje s humanitárnou pomocou, prístup tam zostáva naďalej zložitý pre pretrvávajúce napätie medzi skupinami kontrolujúcimi rôzne časti provincie Suwajdá, ozrejmila organizácia.



Nepokoje v meste Suwajdá a jeho okolí vypukli 13. júla, keď sa do ozbrojeného sporu dostali miestne drúzske milície a členovia sunnitských beduínskych klanov. Do konfliktu sa následne zapojili ozbrojené zložky novej sýrskej vlády podporujúce beduínov, ozbrojené kmene z iných častí krajiny, ako aj Izrael, ktorý sa postavil na stranu drúzov. V oblasti platí od sobotňajšieho rána krehké prímerie vyhlásené prezidentom Ahmadom Šarom. Beduíni v nedeľu zároveň oznámili, že sa stiahli z mesta.