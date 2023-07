WHO: Iba štyri krajiny dostatočne potláčajú fajčenie

Ženeva 31. júla (TASR) - Doteraz iba štyri krajiny - Brazília, Maurícius, Holandsko a Turecko - prijali všetky opatrenia odporúčané v boji proti fajčeniu tabakových výrobkov. V pondelok to oznámila Svetová zdravotnícka organizácia (WHO). TASR prevzala informácie z tlačovej agentúry AFP.



Zdravotnícka agentúra OSN v novej správe vyzvala krajiny, aby zvýšili uplatňovanie overených opatrení na obmedzenie užívania tabaku. Takými sú zákaz reklám, zdravotné varovania na obaloch cigariet, zvýšenie daní z tabakových výrobkov a poskytovanie pomoci ľuďom, ktorí chcú s fajčením prestať.



Podľa WHO je chránených najmenej jedným protitabakovým opatrením 5,6 miliardy ľudí, čiže 71 percent svetovej populácie. To je päťkrát viac než v roku 2007.



Podľa najnovšej správy WHO celosvetová miera fajčenia klesla z 22,8 percenta v roku 2007 na 17,0 percenta v roku 2021. Bez tohoto poklesu by svete bolo teraz o 300 miliónov fajčiarov viac, dodala WHO.



"Pomaly, ale isto je pred škodlivými účinkami tabaku chránených stále viac a viac ľudí," vyhlásil generálny riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Dodal, že jeho organizácia je pripravená podporovať národné kroky "na ochranu obyvateľov pred touto smrtiacou metlou".



Fajčenie zostáva hlavnou príčinou odvrátiteľných úmrtí. Ročne naň umiera 8,7 milióna ľudí vrátane 1,3 milióna obetí pasívneho fajčenia.



Podľa zdravotníckej agentúry osem krajín (Etiópia, Irán, Írsko, Jordánsko, Madagaskar, Mexiko, Nový Zéland a Španielsko) delí už len jeden krok od pripojenia sa k lídrom v obmedzovaní fajčenia. Avšak 2,3 miliardy ľudí v 44 krajinách nie je stále chránených žiadnym protitabakovým opatrením WHO.



Až 53 štátov stále nezaviedlo zákazy fajčenia v zariadeniach zdravotnej starostlivosti, čo riaditeľ WHO pre propagovanie zdravia Rüdiger Krech označil za "úplne neprípustné".



V správe WHO tiež ostro kritizuje slabé obmedzovanie e-cigariet (elektronických cigariet). Celosvetovo prijalo niektoré z opatrení voči e-cigaretám 121 krajín. Ďalších 74 krajín - kde žije takmer tretina svetovej populácie - nemá voči nim žiadne obmedzenia. Neplatia tam zákazy ich používania na verejných miestach, na krabičkách neupozorňujú na ich škodlivosť a nie sú zakázané ani ich reklamy.



"Udivujúce je, že len veľmi málo krajín má zavedené opatrenia na ochranu detí," píše sa v správe. Podľa nej až 88 krajín (kde žije asi 2,3 miliardy ľudí) neurčuje minimálny vek pre povolený predaj e-cigariet. Niektoré spoločnosti sa dokonca snažia reklamami "naučiť naše deti na e-cigarety a vaping, aby tak vraj zabránili ich závislosti od nikotínu", uviedol Krech.



Vysvetlil, že tabakové firmy "sa úskokmi predierajú medzi tvorcov politiky". Odsúdil túto ich "falošnú taktiku, keď predstierajú, že súčasťou riešenia problému".



"Tabakový priemysel je mocný a bohatý, dokonca aj dnes mu rastú zisky a vplyv. Ale my sa dokážeme brániť," doplnil Krech.