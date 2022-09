WHO: Inhalačné vakcíny by mohli pomôcť udržať pandémiu pod kontrolou

Ženeva 7. septembra (TASR) - Vakcíny proti ochoreniu COVID-19 vo forme sprejov do nosa by mohli pomôcť udržať pandémiu pod kontrolou. V stredu to uviedla Svetová zdravotnícka organizácia (WHO). Urobila tak po tom, čo inhalačné vakcíny domácej výroby schválili Čína aj India. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



WHO novú formu vakcín proti koronavírusu privítala. Zdôraznila však, že chce vidieť aj všetky súvisiace údaje, aby tieto vakcíny následne mohla posúdiť a prípadne schváliť.



Čína v pondelok oznámila, že schválila prvú vakcínu proti covidu vo forme nosného spreja s názvom Convidecia Air, ktorú vyrába čínska spoločnosť CanSino.



Použitie inhalačnej vakcíny na núdzové použitie od firmy Bharat Biotech v utorok schválila aj India.



Riaditeľ WHO pre núdzové situácie Mike Ryan uviedol, že inhalačné vakcíny vyvolali imunitnú reakciu v pľúcnej sliznici. Vysvetlil, že vakcína tak vytvára obrannú líniu v tých častiach tela, kadiaľ vírus vstupuje do organizmu. Zároveň uviedol, že kombinácia injekčných a inhalačných vakcín sa už úspešne využíva pri ochoreniach, ako napríklad detská mozgová obrna.



Podľa Ryana môžu byť tieto inovácie využité pri vývoji druhej a tretej generácie vakcín, ktoré by mohli "pomôcť ukončiť pandémiu koronavírusu a slúžiť v boji s inými respiračnými vírusmi v budúcnosti".



Spoločnosti CanSino aj Bharat Biotech vyrábajú aj injekčné vakcíny proti covidu, ktoré schválila WHO. Mariangela Simaová, ktorá má vo WHO na starosti prístup k očkovacím látkam, uviedla, že ani jedna z firiem ešte oficiálne nepožiadala o schválenie nových inhalačných vakcín. Dodala však, že na podobných projektoch už pracujú aj iné farmaceutické spoločnosti.