WHO: Iniciatíva COVAX stále nemá dostatok vakcín

Na archívnej snímke z 24. marca 2021 zdravpotná sestra drží ampulku s vakcínou proti ochoreniu COVID-19 od spoločnosti AstraZeneca pred očkovaním v meste Machakos v Keni, ktorú vyrobila a poskytla prostredníctvom distribučného programu COVAX farmaceutická spoločnosť Serum Institute of India (SII). Foto: TASR/AP

Ženeva 4. júna (TASR) - Medzinárodná iniciatíva COVAX nemá dosť vakcín na to, aby mohla zaručiť včasné zaočkovanie obyvateľov rozvojových krajín proti chorobe COVID-19. Uviedol to v piatok predstaviteľ Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) zodpovedný za program COVAX Bruce Aylward.Ako píše agentúra AFP, program COVAX, vytvorený Organizáciou Spojených národov (OSN) a WHO, doteraz doručil viac ako 80 miliónov dávok vakcín do 129 teritórií. To je však približne o 200 miliónov dávok menej, ako sa plánovalo, povedal Aylward novinárom v Ženeve.Bohaté krajiny medzitým síce prisľúbili, že darujú približne 150 miliónov ďalších dávok, ani toto množstvo však podľa Aylwarda nestačí." konštatoval Aylward. "Až 97 percent dávok doteraz dodaných cez program COVAX je od spoločnosti AstraZeneca, zvyšok od konzorcia Pfizer/BioNTech.Indická spoločnosť Serum Institute of India (SII), ktorá vakcínu Covishield of firmy AstraZeneca vyrába, mala byť pôvodne hlavným ohnivkom dodávateľského reťazca COVAX. Vláda v Naí Dillí však obmedzila vývoz vakcín po tom, ako sa krajinou prehnala zničujúca druhá vlna pandémie.Vo štvrtok bolo globálne podaných viac ako dve miliardy dávok vakcín, z nich však až 37 percent v bohatých krajinách, kde žije 16 percent svetovej populácie, píše AFP. Len 0,3 percenta bolo podaných v 29 najchudobnejších krajinách sveta, kde žije deväť percent svetovej populácie.