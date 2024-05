WHO: Izraelský vpád môže ohroziť činnosť poslednej nemocnice v Rafahu

Ženeva 28. mája (TASR) - Posledná nemocnica v Rafahu môže v prípade rozsiahlejšej operácie izraelskej armády prestať fungovať a možno očakávať značný počet úmrtí, varoval v utorok predstaviteľ Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Richard Peeperkorn. TASR informuje na základe správy agentúry Reuters.



"Ak bude invázia pokračovať, prídeme o poslednú nemocnicu v Rafahu," povedal Peeperkorn počas Svetového zdravotníckeho zhromaždenia v Ženeve.



V nedeľu pri leteckom útoku v Rafahu vypukol v utečeneckom tábore Tal as-Sultán v západnej časti Rafahu, kde sa ukrývali tisíce ľudí v západnej štvrti, požiar a zahynulo najmenej 45 ľudí. Pri útoku izraelských tankov západne od Rafahu v utorok zahynulo 21 Palestínčanov a desiatky utrpeli zranenia.



Peeperkorn uviedol, že z troch nemocníc v Rafahu teraz funguje "ledva" jedna. Nemocnica Muhammada Júsufa Nadžára, ktorá predtým poskytovala služby 700 dialyzovaným pacientom, už nie je v prevádzke.



Rafah bol hlavným vstupným bodom pre humanitárnu pomoc do Pásma Gazy pred tým, ako Izrael tento mesiac zintenzívnil vojenskú ofenzívu na juhu palestínskej enklávy. Podľa Peeperkorna malo uzavretie priechodu priamy vplyv na schopnosť WHO dostať zdravotnícke potreby do Pásma Gazy.



"Takmer 100 percent zdravotníckeho materiálu, základných liekov a vybavenia prichádza z al-Aríša (v Egypte) cez hraničný priechod Rafah," povedal. "V súčasnosti je v al-Aríši 60 nákladných áut, ktoré čakajú na vstup do Gazy," dodal Peeperkorn.



Od uzavretia Rafahu sa WHO podarilo dostať len tri kamióny so zdravotníckymi potrebami cez priechod Kerem Šalom.



Hovorca UNICEF James Elder vyhlásil, že bežný človek v Rafahu má prístup len k jednému litru vody denne, čo je "katastrofálne pod úrovňou akejkoľvek núdzovej situácie".