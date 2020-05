WHO: Je potrebné zvážiť obnovenie leteckej dopravy

Ženeva 1. mája (TASR) - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) chce spolupracovať s vládami na postupnom obnovení normálnej osobnej leteckej dopravy. Povedal to v piatok generálny riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, súčasne však zdôraznil, že globálna koronavírusová kríza sa neskončila. Informácie priniesli agentúry DPA a AP.



Tedros sa riadil odporúčaniami poradného výboru WHO pre nový koronavírus, ktorého zdravotnícki experti viedli rozhovory tento týždeň - tri mesiace po tom, ako špecializovaná agentúra OSN vyhlásila stav globálnej zdravotnej núdze.



"Samozrejme, táto pandémia zostáva zdravotníckym stavom núdze medzinárodného dosahu," povedal Tedros počas online tlačového brífingu zo Ženevy.



Poradný výbor požiadal WHO, aby pripravila stratégie pre cestovanie a analyzovala bezpečnostné opatrenia, ako sú zdravotné kontroly, izolácia a karantény.



"Je to náročný problém, pretože je to otázka dôvery medzi členskými štátmi (WHO), je to otázka bezpečného cestovania," pripustil francúzsky odborník na zdravotnú politiku Didier Houssin, ktorý poradný výbor vedie.



"Je to však tiež veľmi dôležitý aspekt pre aktivity v mnohých krajinách, ktoré sa veľmi spoliehajú na leteckú dopravu," dodal.



Obmedzenie leteckej dopravy viedlo k nedostatočnej kapacite prepravy nákladov, čo zasiahlo aj kľúčové potreby pre boj proti koronavírusovej kríze. Poradný výbor preto apeloval na krajiny, aby nezavádzali obmedzenia pre medzinárodnú prepravu potravín, zdravotníckych potrieb a ďalšieho nevyhnutého vybavenia.



Vedúci programu WHO pre núdzové situácie Michael Ryan v piatok zopakoval stanovisko svojej organizácie v tom, že koronavírus SARS-CoV-2 je "prirodzeného pôvodu". Zdôraznil, že o tom ubezpečujú mnohí vedci, ktorých WHO "znova a znova" počúva a ktorí skúmajú genetické sekvencie tohto vírusu.



Ryan reagoval na vyjadrenia prezidenta USA Donalda Trumpa, ktorý vyhlásil, že videl informácie, podľa ktorých tento vírus môže pochádzať z virologického ústavu v Číne.



Ryan dodal, že je dôležité zistiť prirodzeného hostiteľa tohto vírusu, čo by mohlo pomôcť pri lepšom pochopení tohto patogénu i prevencii a reakcii na budúce epidémie.