WHO je znepokojená klesajúcim počtom vykonaných testov na koronavírus

Ženeva 26. apríla (TASR) - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v utorok vyjadrila znepokojenie nad prudkým poklesom počtu vykonaných testov na koronavírus. TASR o tom informovala na základe správy DPA.



Databázy WHO dostávajú čoraz menej informácií o počte infikovaných a genetickom sekvenovaní vzoriek vírusu, upozornil šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.



Varoval, že tento vírus nezmizne len preto, že ho krajiny prestanú "hľadať". "Stále sa šíri, stále sa mení a stále zabíja," povedal Tedros. Dodal, že hrozba vzniku nebezpečného nového variantu vírusu je naďalej reálna.



Za posledný týždeň bolo vo svete zaznamenaných len o niečo viac než 15.000 úmrtí po nákaze koronavírusom. Ide o najnižší počet od marca 2020, doplnil Tedros.



Vo svete podľa údajov WHO od začiatku pandémie zaznamenali viac ako 507 miliónov prípadov nákazy koronavírusom. Viac než 6,2 milióna ľudí zomrelo v spojitosti s koronavírusovým ochorením COVID-19.