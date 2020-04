WHO je znepokojená prudkým rozšírením koronavírusu vo svete

Ženeva 1. apríla (TASR) - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vyjadrila v stredu hlboké znepokojenie v súvislosti s rýchlym nárastom počtu osôb nakazených novým typom koronavírusu a celosvetovým šírením pandémie.



"Počet úmrtí sa za uplynulý týždeň viac ako zdvojnásobil... v najbližších dňoch dosiahneme milión potvrdených prípadov a 50.000 úmrtí," uviedol šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus počas tlačovej videokonferencie. Citovala ho agentúra AFP.



Zároveň uviedol, že WHO hodnotí, či široké využitie ochranných masiek na verejnosti môže pomôcť obmedziť šírenie nákazy. Agentúra DPA konštatuje, že ide o zmiernenie postoja WHO k tejto otázke.



Organizácia odporúča verejnosti, aby rúška nosili iba pacienti, ktorí sa zotavujú doma, a tí, ktorí sa o nich starajú.



"Je to naďalej veľmi nový vírus a stále sa učíme," dodal Tedros s dôvetkom, že WHO v tejto veci skúma všetky dostupné dôkazy.



Od vypuknutia epidémie v decembri v Číne hlásili po celom svete už viac ako 860.000 prípadov infekcie koronavírusom SARS-CoV-2 a vyše 43.000 úmrtí. Pandémia koronavírusu iba v Európe zabila vyše 30.000 ľudí.