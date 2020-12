WHO je znepokojená pandemickou situáciou v Brazílii a Mexiku

Ženeva 1. decembra (TASR) - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) je znepokojená zhoršujúcou sa pandemickou situáciou v Brazílii a Mexiku v súvislosti so zvýšeným počtom prípadov nákazy koronavírusom aj úmrtí. Informovala o tom v pondelok agentúra AFP.



Šéf WHO Tedros Ghebreyesus označil súčasnú situáciu v Brazílii za "znepokojujúcu", Mexiko sa momentálne podľa neho nachádza "v zlom stave".



Brazília patrí medzi krajiny najviac postihnuté pandémiou koronavírusu SARS-CoV-2. Od začiatku vypuknutia pandémie tam zaznamenali viac ako šesť miliónov prípadov nákazy a zhruba 173.000 úmrtí. V počte obetí ju predbehli len Spojené štáty, ktoré majú celosvetovo najvyššiu bilanciu úmrtí v súvislosti s koronavírusom - viac ako 268.000.



Mexiko od začiatku vypuknutia pandémie zaznamenalo viac ako milión prípadov nákazy a viac ako 105.000 úmrtí. Za uplynulý víkend prvýkrát prekročili hranicu 12.000 nových denných prípadov infekcie.



Brazílsky prezident Jair Bolsonaro, ktorý považuje ekonomické následky pandemických reštrikcií za nebezpečnejšie ako samotný vírus, označil príchod druhej vlny pandémie do krajín Latinskej Ameriky za "klebety," píše AFP. Napriek tomu, že sám nákazu koronavírusom prekonal, jeho vážnosť naďalej podceňuje. Nedávno sa tiež vyjadril, že sa proti nemu nedá zaočkovať.