WHO: Krajiny sa musia pripraviť na zvládnutie prípadov s koronavírusom

Peking/Záhreb/Moskva 1. februára (TASR) - Predstaviteľ Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) pre Čínu, Gauden Galea, v sobotu vyhlásil, že vlády jednotlivých krajín sveta sa musia pripraviť na "riešenie domácej epidémie", ak sa nový koronavírus rozšíri na ich územie. Informovala o tom tlačová agentúra AP.



WHO vo štvrtok 30. januára vyhlásila epidémiu nového koronavírusu za "stav globálnej zdravotnej núdze". V Číne, kde sa nákaza začala, v sobotu potvrdili už 11.700 infikovaných pacientov a 259 úmrtí.



Koncom decembra 2019 čínske úrady zaznamenali výskyt zápalu pľúc zapríčinený novým koronavírusom v stredočínskom meste Wu-chan, obrovskom obchodnom a priemyselnom centre s 11 miliónmi obyvateľov. Okrem Číny sa vírus rozšíril do 23 ďalších štátov vrátane európskych.



Štyroch Chorvátov, ktorí boli v stredočínskom meste Wu-chan, kde prvýkrát zistili nový koronavírus, evakuujú v priebehu soboty z Číny do Francúzska a zostanú tam 14 dní v karanténe. Oznámilo to chorvátske ministerstvo zahraničných a európskych záležitostí, ktoré v správe citovala tlačová agentúra Hina.



Evakuáciu Chorvátov organizujú s pomocou Francúzska a po pristátí lietadla v južnom Francúzsku budú umiestnení do karantény na 14 dní. Až potom sa vrátia do vlasti, dodalo chorvátske ministerstvo v tlačovom vyhlásení.



Ministerstvo sa poďakovalo francúzskym a čínskym úradom za pomoc pri organizovaní odchodu chorvátskych občanov z Wu-chanu.



Krízový tím chorvátskeho ministerstva zdravotníctva v piatok posilnil opatrenia proti epidémii koronavírusu a navrhol zriadiť celonárodný tím pre krízové situácie, ktorý bude koordinovať všetky služby a činnosti v prípade prepuknutia epidémie nového koronavírusu 2019-nCoV v Chorvátsku.



Päť lietadiel Vzdušno-kozmických síl Ruskej federácie, ktoré budú mať na palube vojenských virológov, poverili okamžitou evakuáciou ruských občanov z Číny. Príkaz na evakuáciu vydal ruský prezident Vladimir Putin, informovalo v sobotu ministerstvo obrany.



Na palube každého lietadla sa budú nachádzať lekári a odborníci z ruského ministerstva obrany, ktorí sa špecializujú na virológiu, a budú vybavení vyspelými diagnostickými pomôckami. Budú mať aj prostriedky na individuálnu ochranu a takisto všetky potrebné lieky, napísala ruská štátna tlačová agentúra TASS.



Ministri zahraničných vecí Ruska a Číny, Sergej Lavrov a Wang I, telefonicky diskutovali o spoločnom boji oboch krajín proti epidémii nového koronavírusu.



"Ruská strana vysoko ocenila opatrenia zavedené Čínou proti šíreniu choroby spôsobenej koronavírusom. Ministri diskutovali o rusko-čínskej spolupráci na tomto poli," uviedol rezort ruskej diplomacie.