WHO: Na kardiovaskulárne ochorenia zomrie v Európe 10.000 ľudí denne

Kodaň 15. mája (TASR) - Kardiovaskulárne ochorenia sú príčinou 40 percent úmrtí v Európe, uviedla v stredu Svetová zdravotnícka organizácia (WHO). Európanov zároveň vyzvala na zníženie príjmu soli, píše TASR na základe agentúry AFP.



Srdcovo-cievne ochorenia spôsobujú 10.000 úmrtí denne, čo sú štyri milióny ročne. "Zavedenie cielených opatrení na zníženie príjmu soli o 25 percent by mohlo do roku 2030 zachrániť približne 900.000 životov," uviedol vo vyhlásení Hans Kluge, riaditeľ európskej pobočky WHO.



V Európe má každý tretí dospelý vo veku medzi 30 až 79 rokov hypertenziu (vysoký krvný tlak), často spôsobený nadmernou konzumáciou soli. Pritom až 51 z 53 krajín v regióne má priemerný denný príjem soli vyšší ako odporúča WHO - päť gramov alebo jedna čajová lyžička. Dôvodom sú najmä spracované potraviny.



"Vysoký príjem soli zvyšuje krvný tlak, ktorý je hlavným rizikovým faktorom kardiovaskulárnych ochorení, ako sú infarkty a mŕtvice," dodala WHO.



V Európa je najvyšší výskyt vysokého krvného tlaku na svete. Podľa správy WHO o Európe je pravdepodobnosť úmrtia mužov v tomto regióne na kardiovaskulárne ochorenia takmer 2,5-krát vyššia ako u žien.



Existuje aj geografický rozdiel - pravdepodobnosť úmrtia v mladom veku (30 - 69 rokov) na tieto ochorenia je vo východnej Európe a strednej Ázii takmer päťkrát vyššia v porovnaní so západnou Európou.