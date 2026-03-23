Pondelok 23. marec 2026
WHO: Každý piaty prípad tuberkulózy v Európe zostáva nediagnostikovaný

Ilustračná snímka. Foto: TASR

V roku 2024 oficiálne zaznamenali takmer 162.000 prípadov tohto ochorenia, aktuálny počet prípadov nákazy sa však odhaduje na približne 204.000, uvádza európska pobočka WHO.

Autor TASR
Kodaň 23. marca (TASR) - Približne jeden z piatich prípadov tuberkulózy v Európe zostáva nediagnostikovaný alebo neohlásený, uviedla Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v správe zverejnenej v pondelok.

V roku 2024 oficiálne zaznamenali takmer 162.000 prípadov tohto ochorenia, aktuálny počet prípadov nákazy sa však odhaduje na približne 204.000, uvádza európska pobočka WHO.

V správe sa tiež poukazuje na to, že multirezistentná tuberkulóza (MDR-TB) sa v Európe vyskytuje oveľa častejšie ako je celosvetový priemer, čo predstavuje až 23 percent prípadov v porovnaní s 3,2 percentami prípadov na celom svete. Tieto formy ochorenia sa ťažšie liečia a častejšie sú smrteľné.

Tieto problémy podľa WHO spolu úzko súvisia. Oneskorená diagnostika zvyšuje pravdepodobnosť prenosu a sťažuje liečbu, a rozsiahlejšie šírenie ochorenia môže následne viesť k väčšiemu počtu prípadov, v ktorých liečba zlyhá. To je kľúčovým faktorom, ktorý vedie k rezistencii na lieky.

Hoci počet prípadov tohto ochorenia od roku 2015 výrazne klesol, Európa naďalej neplní kľúčové ciele v oblasti včasnej detekcie, liečby a následného sledovania, čo brzdí úsilie o obmedzenie šírenia choroby, uvádza sa v správe.

Európsky región WHO zahŕňa 53 krajín vrátane Ruska a niekoľkých krajín Strednej Ázie. Podľa údajov WHO zostáva tuberkulóza celosvetovo najsmrtiacejšou infekčnou chorobou z hľadiska ročného počtu úmrtí. V roku 2024 na ňu ochorelo približne 11 miliónov ľudí a viac než 1,2 milióna ich zomrelo, najmä v krajinách s obmedzenými zdrojmi. Medzi najviac postihnuté štáty patria India, Indonézia, Čína, Pakistan a Filipíny.

Tuberkulóza sa prenáša predovšetkým vzduchom. Medzi príznaky zvyčajne patrí pretrvávajúci kašeľ a môžu sa objaviť tiež bolesť na hrudníku a strata chuti do jedla. Baktérie môžu postihnúť nielen pľúca, ale aj iné orgány. Podľa údajov WHO bez liečby zomrie približne polovica nakazených.
